El rincón oculto de San Juan: un arroyo turquesa en medio de la cordillera que te va a dejar sin aliento

La provincia tiene destinos muy populares, pero también cuenta con joyas que no todo el público conoce.

San Juan cuenta con varias propuestas para el turismo , ya que Cuyo ofrece alternativas para quienes buscan distintos tipos de actividades combinadas con imponentes entornos naturales . Sin embargo, dentro de la provincia aún hay sitios no tan populares que son una verdadera joya.

En este lugar, existe un arroyo que no deja de asombrar a quienes se animan a conocerlo . Su color único, combinado con los contrastes que genera con la tierra y la vegetación, lo transforma en una parada obligatoria en la zona.

Este sitio ubicado en San Juan cuenta con una particularidad difícil de encontrar en otros espacios de la provincia.

El Arroyo Turquesa se encuentra en el departamento Calingasta, en la provincia de San Juan, cerca de Barreal . Está al pie del Cerro Mercedario, dentro de la Cordillera de La Ramada, una de las áreas más imponentes del oeste sanjuanino por la presencia de montañas enormes y caminos que se meten de lleno en la cordillera.

El lugar está a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar , una altura que se siente durante la caminata. Barreal funciona como la base más cercana para llegar allí, porque ese sitio avanza hacia la zona de Laguna Blanca y luego comienza el tramo a pie hasta el arroyo.

Qué se puede hacer en el Arroyo Turquesa

La caminata es el gran plan para conocer el Arroyo Turquesa. No hace falta tener experiencia en ascensos de montaña, pero sí estar preparado para caminar varias horas y hacerlo en una zona alta. El trayecto tiene piedras, partes de subida y cruces de agua, por lo que requiere paciencia y buen ritmo.

La llegada al arroyo es el momento que justifica el esfuerzo. El agua corre con un tono celeste muy fuerte por los minerales presentes en el lugar, especialmente el cobre, que queda sobre las piedras y marca el color del fondo. El contraste con la tierra rojiza y los cerros alrededor hace que la imagen se vea todavía más intensa.

Durante la salida también aparece la zona del Mercedario, con Laguna Blanca, refugios de montaña y caminos usados por quienes se acercan a una de las cumbres más importantes de los Andes. Sin necesidad de hacer una expedición mayor, el Arroyo Turquesa permite entrar en ese paisaje y conocer una parte menos difundida de San Juan.

El lugar también es elegido para sacar fotos, descansar cerca del agua y observar cómo cambia el color según la luz del día. En días despejados, el turquesa se ve con más fuerza. En invierno o con mal clima, el acceso puede volverse más difícil por la nieve, el frío y el estado del camino.

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Cómo ir hasta el Arroyo Turquesa

Para llegar desde la ciudad de San Juan, primero hay que viajar hasta Barreal, en el departamento Calingasta. El camino más habitual combina la Ruta Nacional 40, la Ruta Provincial 436 y la Ruta Nacional 149, en un trayecto de unos 200 kilómetros hasta una de las localidades más importantes del oeste provincial.

Desde Barreal queda el tramo hacia Laguna Blanca, por un camino de ripio de alrededor de 70 kilómetros. Ese trayecto suele hacerse en camioneta o en un vehículo preparado para este tipo de terreno, ya que la huella se aleja del pueblo y atraviesa sectores donde no alcanza con un auto común.

La visita suele organizarse con guía o con gente que conozca bien el camino, porque es una zona alta, alejada y con clima cambiante. La caminata hasta el Arroyo Turquesa puede llevar entre 6 y 8 horas en total, según el ritmo del grupo y las condiciones del día, por lo que Barreal es el punto más usado para dormir y salir temprano.