Ventas en supermercados cayeron 5,1% anual en marzo y en shoppings sufrieron su mayor derrumbe desde inicios de 2024

En el primer trimestre, las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas cayeron 3,1% y 2,6%, respectivamente, según el último informe del INDEC. Además, cada vez más hogares pagan consumos básicos con tarjetas y billeteras virtuales.

El consumo volvió a mostrar señales de deterioro durante marzo y cerró el primer trimestre del año en terreno negativo, en un contexto marcado por la aceleración inflacionaria y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios . Las ventas en supermercados cerraron el tercer mes del año plano a precios constantes, aunque acumuló una contracción de 3,1% en el primer trimestre y a nivel interanual marcó una baja de 5,1%, la mayor baja interanual desde noviembre de 2024 cuando la medición se realizaba frente al año 2023, momento en el que el consumo era récord producto de la aceleración inflacionaria, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

Las ventas en shoppings exhibieron en marzo su mayor baja desde abril de 2024 , al sufrir una disminución de 13,3% anual a precios constantes. A nivel mensual, se observó una suba de 1,2% desestacionalizada , aunque no logró revertir el fuerte recorte trimestral que alcanzó el 5,7% frente al mismo período del año pasado.

En tanto, las ventas en los autoservicios mayoristas cayeron 1,2% mensual en la serie desestacionalizada y marcaron su mayor descenso desde septiembre de 2025. En el primer trimestre del año, el consumo acumula una baja de 2,6% frente al mismo período del año pasado y en el año alcanzó una caída de 7,2% .

Los datos reflejan las dificultades que enfrenta el consumo para recuperarse en el marco de la aceleración inflacionaria que se dio en el último año y que culminó en marzo con un índice de precios al consumidor de 3,4%. El quiebre de la desaceleración inflacionaria, a su vez, generó que la mejora de los salarios se estanque y profundizó la cautela en los hogares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2057899357135896962&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Las ventas en supermercados cayeron 5,1% interanual en marzo de 2026 https://t.co/BUhxQndvZ1 pic.twitter.com/y6fEtPR0Dg — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 22, 2026

Aunque las ventas medidas a precios corrientes mostraron subas nominales, los incrementos quedaron por debajo de la dinámica inflacionaria. En supermercados, la facturación avanzó 20,5% interanual en marzo, mientras que en mayoristas el incremento fue de 16,7%. En shoppings, las ventas totales a precios corrientes registraron un incremento interanual de 3,6%.

En ambos canales, el rubro “Carnes” lideró los aumentos de ventas a precios corrientes, aunque podría explicarse por el fuerte aumento de este producto clave de la mesa de los argentinos. En supermercados registró una suba nominal de 41,9% interanual y representó el 15% de las ventas totales. En mayoristas, el incremento alcanzó el 50,5%, pero solo representa el 3,7%.

Cada vez más hogares pagan consumos básicos con tarjetas y billeteras virtuales

El cambio en los hábitos de pago de los consumidores queda marcado en la encuesta de INDEC, ya que las compras realizadas con tarjeta de crédito en supermercados concentraron el 44,9% de las operaciones y crecieron 18,2% interanual, mientras que los “otros medios de pago” -que incluyen billeteras virtuales y códigos QR- treparon 47,5%.

Esto podría responder a los descuentos de los bancos privados y públicos en supermercados, pero también a una dinámica de hogares que no llegan a cubrir la canasta básica y necesitan financiarse para las compras del mes.

En los mayoristas, en tanto, las operaciones realizadas con tarjeta de débito mostraron una caída interanual de 7,2%, al tiempo que los pagos mediante billeteras virtuales, QR y otros mecanismos alternativos crecieron 32,7%.

La dinámica de caídas del consumo en supermercados y autoservicios mayoristas impacta de lleno en el empleo: el personal ocupado cayó 2,3% interanual en marzo, hasta los 96.782 trabajadores; y 7,4% i.a. a 13.043 empleados, respectivamente.