Javier Milei difundió una nueva herramienta para la gestión social con Inteligencia Artificial desarrollada por el Gobierno

El presidente Javier Milei presentó este viernes el primer Gemelo Digital Social , una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por el Ministerio de Capital Humano para la planificación de políticas públicas.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde el mandatario compartió un video institucional y destacó que la iniciativa busca ubicar a la Argentina en un nuevo esquema de gestión social basado en datos. “ Argentina se adelanta al futuro, porque el futuro no espera ”, escribió Milei en su publicación.

Según el material difundido, el sistema apunta a reunir información que hasta ahora se encontraba dispersa y a utilizarla para simular escenarios, anticipar impactos y mejorar la toma de decisiones en tiempo real . La propuesta es presentada por el Gobierno como un cambio de paradigma en el diseño y seguimiento de políticas sociales.

ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social. El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial. MAGA. VLLC! pic.twitter.com/4DY1Wexziq

En el video que acompañó el anuncio, una voz en off sostiene que el país busca avanzar hacia “ políticas basadas en evidencia” a partir de la integración de múltiples fuentes en una única base de datos. La herramienta, de acuerdo con esa descripción, permitirá identificar variables relevantes, proyectar posibles resultados y ordenar información social bajo una misma lógica de análisis.

El desarrollo también es presentado como un sistema capaz de anticipar el impacto de distintas intervenciones públicas “desde la infancia hasta la autonomía”, con el objetivo de acompañar las diferentes etapas de la vida de una persona.

Desde el Gobierno señalaron que el proyecto será encabezado por el Ministerio de Capital Humano y que buscará convocar a “principales actores del mundo” para consolidar un modelo de decisión pública apoyado en IA.

La pieza oficial cierra con una definición política sobre el rol del Estado: pasar de una lógica de respuesta tardía a un esquema de anticipación. “De la asistencia reactiva al Estado que anticipa”, resume el mensaje difundido junto al anuncio.