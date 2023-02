Cautela en la CGT por el llamado de Alberto a la mesa política del FdT

La máxima autoridad de la organización que se pronunció fue el dirigente camionero. Moyano dijo a FM La Patriada que "es el momento justo para empezar a discutir" el planteo que el Frente de Todos expondrá a la sociedad como oferta electoral. "Lo hablé con Alberto la semana pasada. Todos los sectores estábamos reclamando tener una mesa para debatir y decir lo que tengamos que decir. La idea era darle nuestras propuestas a la sociedad para que podamos presentarlas en las próximas elecciones", amplió. De su mismo sector, el canillita Omar Plaíni blanqueó que su sector pedirá que "se trabaje en un programa que vaya más allá de la definición de las candidaturas".

El secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola, apuntó que el llamado "es bienvenido en tanto y en cuanto la discusión sea más allá de las candidaturas". "Cualquier iniciativa de acción política que tenga como objetivo lo que en la CGT planteamos cuando nos reunimos con gobernadores e intendentes (del PJ), como una discusión de largo plazo, incluyendo al movimiento obrero y que sea más allá de lo electoral, es bienvenido", le dijo anoche a este diario el dirigente del rubro asegurador.

Sola admitió la importancia de una negociación de "lo táctico" pero sin omitir "un espacio para definir los grandes temas con lo que necesitan los argentinos" en materia económica y social. El dirigente aseguró no tener más información sobre el carácter y el alcance del llamado del Presidente aunque admitió que "tiene la potestad de hacer la convocatoria desde el partido (Justicialista)". A su juicio, el uso del sello partidario "es un aliciente porque hoy no existe un lugar de confluencia de ideas" en el PJ.

Otros dirigentes fueron más escépticos y directamente dijeron no abrigar expectativa alguna con la iniciativa. En los núcleos más tradicionales de la CGT, de hecho, se acentuó en los últimos meses un proceso de alejamiento respecto de Alberto Fernández en búsqueda de otros horizontes dentro del PJ para apalancarse en la elección. Con ese fin se constituyó, el 17 de octubre pasado, una mesa político sindical como punta de lanza para la inserción de la central en las discusiones partidarias, con un renovado protagonismo del gastronómico Luis Barrionuevo. Aquella institucionalidad no contó con la presencia de Pablo Moyano, que no fue invitado y montó su propia estructura de lobby político en torno de sus otros espacios de influencia: el Frente Sindical por el Modelo Nacional (donde interactúa con la Corriente Federal del bancario Sergio Palazzo y la CTA de Hugo Yasky) y la versión propia de las 62 Organizaciones.