Se suspende la mesa política de Javier Milei ante la escalada de la interna en La Libertad Avanza

Shock en la Casa Rosada por el fuego cruzado en el espacio libertario. El Presidente se fue a dar clases y no intercede. Karina Milei tampoco se pronuncia.

Con la interna de La Libertad Avanza fuera de control, el Presidente y su hermana no muestran poder de reacción ni conducción política.

El karinismo atraviesa su peor momento político. Con Manuel Adorni acorralado por las denuncias de enriquecimiento ilícito, y arrastrando a la baja la imagen de Javier Milei , el nuevo escándalo digital de La Libertad Avanza que involucra ahora a Martín Menem , otro protegido de la hermana del Presidente, sacude a la Casa Rosada.

El fuego cruzado entre Santiago Caputo y Martín Menem fue en ascenso durante todo el fin de semana. Ya de manera explícita y sin eufemismos. Una cuenta de la red social X (@PeridosiraRufus), atribuída al titular de la Cámara de Diputados de la Nación, disparó la polémica. Desde allí no sólo se publicaban críticas al principal asesor y estratega político de Javier Milei sino también a distintas figuras del gobierno nacional como Patricia Bullrich, Luis "Toto" Caputo y Sandra Pettovello.

Pero lo más perturbador, que mantiene en silencio y sin reacción a los hermanos presidenciales, es que la cuenta atribuida a Menem también publicaba feroces e hirientes criticas a Karina Milei y al Presidente . Javier Milei también se mantiene en silencio y, tras ausentarse la semana pasada de la Casa Rosada, esta mañana se fue a dar clases de economía ante alumnos de una universidad privada.

Menem desmintió las versiones y le envió este domingo un extenso mensaje de Whatsapp al bloque libertario de diputados para dar explicaciones sobre lo sucedido, atribuyendo la polémica a un error de su comunity manager. "Hola, buen dia. Quería comentarles un episodio de ayer que giró en las redes. La persona que maneja mi instagram copio un link de una noticia y lo reenvíó a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random (creo q era de aeronavegación, irrelevante) llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionada y que nos odia como gobierno" , fue parte del descargo de Menem al que acceder Ámbito .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/slcaputo/status/2055755860542910737?s=20&partner=&hide_thread=false Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos. — Santi C. (@slcaputo) May 16, 2026

Guerra en La Libertad Avanza

Mientras la guerra interna de La Libertad Avanza se salía de control en las redes sociales, en una batalla sin cuartel donde los trolls de las Fuerzas del Cielo denunciaban las presuntas operaciones de Menem, la cuenta atribuida al titular de la Cámara de Diputados que funcionaba como usina de esas maniobras, era eliminada. "Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos", fue el reproche publicado por Caputo en la red social X.

Durante toda la madrugada de este lunes, las acusaciones contra Martín Menem y la cuenta @PeriodistaRufus, que ya había sido eliminada, se mantuvieron activas. Y nadie en el gobierno nacional salió a poner orden o a ensayar una mediación para bajar los decibles que exponían una fractura a cielo abierto en lo más alto del poder. El principal asesor del Presidente y estratega político, en guerra abierta con la mano derecha de Karina. La Libertad Avanza se convirtió así en una zona liberada en términos de interna del poder. Un reflejo del daño que sufrió la conducción política de la secretaria general de la presidencia cuando resolvió inmolarse con el único objetivo de sostener a Manuel Adorni en el cargo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/2056209190671049051?s=20&partner=&hide_thread=false ESTO ES INCREIBLE



La cuenta PeriodistaRufus YA SABÍA el 11 de marzo a la noche que “mañana no hay quórum” y el 12 a la mañana que “la sesión se cae después de votar la emergencia de Bahía Blanca”. Después sucedió EXACTAMENTE eso: aprobaron la emergencia, se armó el quilombo, y… pic.twitter.com/8AMRBbvliG — DAN (@GordoDan_) May 18, 2026

Karina Milei se aferra a Manuel Adorni

Ya no se trata de la interna original del triángulo de hierro. El Gabinete entró en una fase de descomposición política con un clima enrarecido a partir de la continuidad de Adorni como jefe de Gabinete. "Así no podemos seguir", fue la queja que recogió Ámbito de al menos dos integrantes de la cúpula del gobierno. Como medida preventiva, y ante el silencio del Presidente y su hermana frente a la interna descontrolada del fin de semana, se suspendió el encuentro de la mesa política de La Libertad Avanza previsto para este lunes en Casa Rosada.

En esa reunión se iban a cruzar Karina, Santiago Caputo, Martín y Lule Menem, Adorni, Diego Santilli y Patricia Bullrich, entre otros. Un club de enemigos íntimos y desconfianzas cruzadas donde ya no se disimulan las disputas de poder. El objetivo del encuentro era repasar la agenda legislativa del gobierno nacional que este miércoles tendra una primera parada en Diputados donde Menem deberá reaparecer frente a su bloque en un clima libertario espeso. En el temario de proyectos a tratar aparece la denominada ley hojarascas impulsada por Federico Sturzenegger pero también la iniciativa sobre zonas frías vinculada a la tarifa de gas.

En ese contexto, Karina Milei sigue sosteniendo a los Menem como sus principales escuderos. Pero los reproches ya no llegan solo desde las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo. El Ministro de Economía, Luis Toto" Caputo, tam bien habría manifestado su incomodidad por el ruido que la política le irradia al pan económico y a la confianza de los inversores. En especial por la continuidad de Adorni en su cargo. Patricia Bullrich directamente le planteó a Javier Milei la necesidad de que Adorni haga pública de manera urgente su declaración jurada de bienes, atrevimiento que le valió una muestra dela "emocionalidad fuerte" del Presidente, como la denomina la ex Ministra de Seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gordodan_/status/2056192073997361627?s=46&partner=&hide_thread=false Como no saben de redes, no saben que en https://t.co/fIWMI1k7D1 se hace back up de todo, Lilia. Acá está el tweet donde anunciaron a Mahiques una semana antes. Ya lo guardé para evitar que suceda lo que estás intentando que suceda. Abrazo grande, Li.https://t.co/9s6XYwejlS https://t.co/3QN9twqyAN — DAN (@GordoDan_) May 18, 2026

Lemoine al rescate de Martín Menem

Como si todo eso fuera poco, se sumó Lilia Lemoine a la interna y salió en defensa de Martín Menem intentando instalar que las capturas de los mensajes publicados en @PeriodistaRufus, cuenta ya eliminada, era falsos. La diputada nacional mantuvo un animado cruce con Daniel Parisini, alias Gordo Dan, allegado a Caputo, a partir de un posteo atribuido al riojano donde anticipaba la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Una fractura expuesta en la cúspide del gobierno nacional que, lejos de cauterizar, se ramifica con el paso de las horas y suma nuevas voces.

Como si fuera poco, este fin de semana Victoria Villarruel reapareció en escena. La vice cruzó en redes a Luis Petri por el deterioro de las condiciones laborales y de prestaciones del personal de las Fuerzas Armadas. Tras la denuncia penal por "calumnias e injurias" contra el ex ministro de Defensa por haberla acusado de "golpista" y de apostar "por el fracaso del Gobierno", la vice redobló la apuesta: "Imposible pensar en soberanía si la Defensa no puede cumplir con sus funciones básicas. El exministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos 2 años. Los K destruyeron nuestra Defensa Nacional y Petri continuó el mismo sendero con un relato de reivindicación que en los hechos fue también falso"