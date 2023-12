Charlas de quincho







En la última semana previa a la transición antes de la asunción de Javier Milei, terminan de configurarse los últimos detalles de cómo será el armado de su Gobierno.

A seis días de un nuevo gobierno. Internas cada vez más intensas en el nuevo oficialismo. Semana negra para Macri. Se va completando el gabinete con subas y bajas. Sorpresas en el Congreso. Empresarios inquietos, aun con dólar más calmo. Todo el protocolo para la asunción (con Colón incluido). Calor, frío, lluvia y bastante deporte (Polo y rugby), para matizar muchos Quinchos totalmente politizados. Veamos:

Aporte Sin duda, la asunción de un nuevo gobierno es un hecho trascendente en cualquier sociedad democrática, pero esta vez el caso Argentina adquiere ribetes muy singulares que llaman la atención en el mundo. Es que el presidente electo no solo es un técnico sin militancia, sino que en apenas dos años generó una movida que lo llevó a la Presidencia de la República. La falta de estructura, de territorio, de “historia” política no parecieron hacer mella en las posibilidades de un “liberal libertario” que hoy es objeto de atención global. Por supuesto que los datos no terminan ahí, y mientras en el Senado se daba la aprobación a la fórmula electa, Milei-Villarruel, una rápida movida hacía cambiar aparentemente la dirección de los acuerdos, dejando desacomodado a un macrismo que parecía en ascenso. El puntapié inicial, sin embargo, lo habría dado la propia titular del Senado, Cristina Fernández, cuando consideró que las autoridades del Congreso correspondían a la fuerza ganadora, o sea, a La Libertad Avanza. Y parece que Milei tomó debida cuenta de eso. De hecho, días antes el ahora hombre fuerte, el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, había asegurado que el aporte del macrismo para las elecciones había sido muy importante, pero “eso no quiere decir que hayan comprado acciones del partido (LLA)”. Así, mientras Milei daba muestras de una independencia algo sorprendente para varios, y continuaba con su armado final, Macri debía soportar varios “contratiempos”. El primero fue la decisión (aparentemente autónoma) de Patricia Bullrich de aceptar el cargo de ministra de Seguridad en el nuevo gobierno (a pesar del pataleo de la vice, Victoria Villarruel), y además, llamar a elecciones para buscar quien la suceda al frente del partido. Semejante independencia, que para algunos fue una “ganada de manos”, no le gustó al expresidente que, de todos modos, puede tener en la presidencia de lo que queda del PRO, una salida más o menos elegante. Como si esto no fuera poco, tuvo que recluirse en la decisión oficial de postergar las elecciones en Boca (que debían haber sido ayer), porque, lo que le permitirían ganar tiempo ya que, según algunos en el club , “los números no le estaban siendo muy favorables, en su intento de desplazar a Juan Ramón Riquelme, con quien está enfrentado desde hace años.

Generadores Mientras, los hombres de negocios siguen cada movida con atención. De hecho, “Milei no fue a la UIA. ¿Será por el voto cantado del vicepresidente José Urtubey, antes de las elecciones?”, comentaban en un pequeño grupo, acodado a la barra de la cancha 1 de Palermo. Entre chucker y chucker de la final ayer entre La Natividad y La Dolfina. Es bien sabido que la histórica entidad fabril está dividida entre empresas con mucha relación con el Estado (servicios, construcción, etc.), y otras más independientes que, por el contrario, buscan que los distintos gobiernos intervengan menos, especialmente en precios y mercado financiero. Para aumentar la inquietud, sigue la tensión por algunos cargos clave como la AFIP (¿Mitchell, o Montoya?, se preguntan), mientras Milei sigue con su armado contrarreloj. A las inquietudes se sumaron nuevas afirmaciones de la mediática Diana Mondino, acerca de que “no hay pa´ todos” (SIC), y recomendando a las empresas “comprar grupos electrógenos para este verano”, aludiendo a la posible falta de energía. “¿Y va a haber combustible para moverlos?”, ironizó uno de ellos, aludiendo a la repentina falta de nafta y de gas oil que se sufrió recientemente. “Para mí que quiere reeditar al Mingo...” (Cavallo), aseguró otro en referencia al año y medio que Cavallo esperó como canciller antes de ser nombrado en Economía en enero de 1991. De hecho, hasta ahora, el grueso de sus intervenciones en medio, se refieren a temas económicos, y no de relacionamiento externo. Por supuesto que para los negocios no es menos inquietante el armado político y ahí, la última movida del libertario, recuperando para sí el manejo del Congreso, tal como había sostenido CFK, también sorprendió. Con Martín Menem (hijo de Eduardo, sobrino de Carlos Saul, y hermano de Adrián) en la Cámara baja, y con el formoseño Francisco Paoltroni para el Senado, Milei asegura la línea de sucesión, “y no le preocupa para nada la falta de experiencia. Eso se va a salvar de otra forma”, minimizan en los pasillos del Congreso donde la pulsada por los despachos, y la lucha por las comisiones, merece un capítulo aparte, entre los ganadores, los perdedores y los desplazados.

Ring Es que los distintos casilleros están siendo ocupados por gente muy joven y nueva como Federico Ovejero, en Industria (exMonsanto y ex Chevrolet), o Lisandro Catalano en Interior (joven abogado con mucha experiencia financiera en varios bancos públicos y privados, y con buen conocimiento del interior “profundo”), o Pedro Vigneau en Agricultura (productor, profesional, y con experiencia en la dirigencia de distintas entidades). En contraposición unos pocos “mayores”, como Villella en Agricultura, el propio Guillermo Francos en Interior, o Diana Mondino, que superan la media. Pero simultáneamente se sabe que “los gobernadores se están moviendo”, por un lado, los que pasan a ser opositores; y todo el resto donde se reúnen los de Cambiemos que, además, tienen que encontrar una nueva conducción ya que el radicalismo también quedó diezmado tras los acontecimientos de las últimas elecciones. En todos los casos, los mandatarios deberán enfrentar el “no hay plata”, que ya lanzó Milei y que los deja complicados tanto para los inminentes sueldos y aguinaldos, como para la continuidad de mucha obra pública. En cualquier caso, ni la oposición podrá ser extrema (porque igual dependen del Gobierno central) aunque ya amenazan con lanzar bonos provinciales, ni el oficialismo tampoco ya que la situación es muy incómoda. Lo que es claro, y se sabe, es que las Extraordinarias en el Congreso pueden llegar a prolongarse durante buena parte del verano. y será allí el verdadero ring. Tanto es así que un legislador del nuevo oficialismo reconocía que “están mandando una ley ómnibus de unos 5.000 artículos, que no sé cuándo se va a terminar de tratar”, se resignaba el hombre que debería dejar, aparentemente, sus vacaciones de lado. De ahí también, que el nuevo mapa de fuerzas y alianzas parece estar virando hacia un menemismo que le asegure el rescate a varios de los que “se quedaron afuera”, comentaban en un happy hours del fin de semana mientras se reconocían los avances de Los Pumas, que tras ganarles a los All Blacks en el Seven de Dubai, quedaron como subcampeones tras haber perdido 12-7 con en la final con Sudáfrica.