ANMAT prohibió la venta de productos de limpieza de una marca que se promocionaba por redes sociales + Agregar ámbito en









La medida alcanza a todos los artículos domisanitarios de la firma Maxus. El organismo detectó que eran comercializados sin registro sanitario y ordenó además iniciar un sumario contra la empresa y su responsable.

ANMAT prohibió la venta de algunos productos de limpieza. Freepik

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves la elaboración, comercialización, distribución y publicidad en todo el país de todos los productos domisanitarios de la marca Maxus, luego de detectar que eran ofrecidos sin contar con las autorizaciones sanitarias correspondientes.

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La disposición, publicada en el Boletín Oficial, también alcanza a las plataformas de venta electrónica y permanecerá vigente hasta que la firma regularice su situación ante el organismo nacional.

La prohibición incluye todos los lotes de productos comercializados bajo esa marca, entre ellos desinfectantes, limpiapisos, lavandina en polvo, detergentes, desengrasantes, aromatizantes, suavizantes para ropa, productos para piletas, ceras, lustra muebles, shampoo para autos y quitamanchas, además de cualquier otro artículo domisanitario elaborado o distribuido por la empresa.

productos de limpieza.webp Los productos eran ofrecidos sin contar con autorización sanitaria. Chem.

La decisión de la ANMAT Según detalló la ANMAT, durante una investigación se constató que los productos eran comercializados sin registro sanitario y que se desconocen las condiciones de fabricación, composición y controles de calidad de los artículos ofrecidos.

El organismo sostuvo que la firma incumplió lo establecido en las resoluciones 708/98 y 709/98 del exMinisterio de Salud y Acción Social y en las disposiciones 7292/98 y 7293/98 de la propia ANMAT, que regulan los requisitos para la fabricación, registro, rotulado y comercialización de productos domisanitarios en la Argentina. Además de la prohibición, la autoridad sanitaria ordenó iniciar un sumario contra la empresa y contra Johana Vanina Otero, señalada en el expediente como responsable de los productos. En ese marco, la ANMAT informó que notificó a la firma en un domicilio ubicado en Caseros, provincia de Buenos Aires, tras detectar la venta irregular de los artículos. ANMAT prohibió la venta de algunos productos médicos Por otra parte, el organismo también prohibió el uso, comercialización y distribución de distintos productos médicos identificados con la marca BIOTECHNOLOGY y de implantes rotulados como fabricados por Bioprotece SA. La decisión se adoptó luego de una inspección realizada en Cipolletti, donde se detectaron productos presuntamente falsificados, sin trazabilidad suficiente y con potencial riesgo para la salud. De acuerdo con la disposición oficial, la ANMAT concluyó que los productos médicos involucrados presentaban irregularidades y remarcó que la firma BIOTECHNOLOGY no figura habilitada ni inscripta en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica.