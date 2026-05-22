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22 de mayo 2026 - 08:12

El Gobierno habilitó descuentos del 50% para empresas que paguen multas de Defensa del Consumidor

La medida fue oficializada por decreto y modifica la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor. El beneficio regirá para infractores que acepten la sanción y abonen la multa dentro de los diez días hábiles de notificados.

Habilitan descuentos del 50% para multas de Defensa del Consumidor.

Habilitan descuentos del 50% para multas de Defensa del Consumidor.

La medida fue oficializada este viernes mediante el Decreto 377/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.

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Qué establece la medida

La norma incorpora un nuevo inciso a la reglamentación de la ley 24.240, que habilita a los proveedores sancionados a cancelar las multas con un descuento del 50% siempre que consientan la sanción y abonen el monto dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación.

defensa al consumidor
Las empresas podr&aacute;n cancelar multas con un descuento del 50%.

Las empresas podrán cancelar multas con un descuento del 50%.

El decreto aclara que el beneficio quedará sin efecto si la empresa decide presentar un recurso de apelación contra la resolución administrativa.

Además, establece que la reducción “en ningún caso podrá dar como resultado un monto inferior al mínimo establecido” en la legislación vigente.

Los fundamentos de la medida

En los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que el régimen actual no contemplaba incentivos similares a los que ya existen en distintas jurisdicciones provinciales ni en otras normas vinculadas al comercio interior.

Según argumentó el Poder Ejecutivo, el objetivo es “disminuir la litigiosidad administrativa y judicial”, reducir costos para el Estado y para las empresas y avanzar hacia “una gestión pública ágil y eficaz” en la resolución de actuaciones administrativas.

La medida entró en vigencia este viernes, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.

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