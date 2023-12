Charlas de quincho

“ La Ciudad colapsó por la tormenta . Va a llevar varios días tratar de ordenar las calles y remover los árboles caídos (más de 400), como las líneas de electricidad, internet, etc. que fueron cortadas, y además vamos a tener cantidad de cortes de protesta ”, se quejaba el gerente de un híper que reconocía no saber como va a encarar el abastecimiento de sus locales. No es la única inquietud que enfrentan. En mesa de café, con varios de sus pares, reconocían que hubo una marcada caída de las ventas , inversamente proporcional a la suba de los precios que se acentuó en los últimos días tras el salto del dólar oficial que registró una devaluación superior al 50% . Hubo además aumentos de los combustibles, y también de varios servicios . “Creo que para estas Fiestas las ventas se van a ver muy resentidas. La gente no está comprando. Elige precios, y si no encuentra algo acorde, opta por otras opciones de comidas más baratas, o por alternativas antiguas, en el caso de la limpieza”, reconocía el hombre. Al menos en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), el esquema puede resultar atenuado en el caso de la carne vacuna , ya que allí ya se dio un acuerdo con los exportadores y 5 grandes cadenas de híper , que prometieron abastecimiento suficiente, a precios muy “autocontrolados” para cinco cortes del parrillero que son, a la sazón los que más se consumen para fin de año. Así, el asado a $4.900 , el matambre a $5.900, el vacío a $5.900, la tapa de asado a $4.900 y la falda a $2.900 por kilo , se podrán conseguir en las bocas comerciales de estos distritos, aunque no ocurrirá lo mismo con el resto del país. Claro, las conversaciones fueron antes de que trascendiera el “aumento” de las retenciones (impuestos a la exportación), a prácticamente todos los productos, pero que en el caso de la carne volverá a ascender a 15% . Igual, las previsiones para la inflación de este mes la ubicarían por encima del 25%, según estiman varias consultoras. En el caso del Estudio Broda, el diciembre analizado, se ubicaría en alrededor de 200%, que “se aceleraría durante el 1º semestre 24, para descender a partir del 2º semestre 24 , si el Plan de Ajuste se implementará bien”. De ahí la necesidad urgente de un Plan de Estabilización , hacia el que apuntarían algunas de las medidas que se van conociendo de parte del ministro Luis “Toto” Caputo , pero que no constituyen todavía “el Plan”, según se quejan empresarios y algunos analistas.

Plan

Mientras algunos consideran que “hay muchos activos en el Estado para ayudar al control de la crisis actual, que hoy le cuestan al país más de u$s5.000 millones anuales” (como los fondos de la ANSES, el Banco Nación, YPF, FF. CC., etc.), otros cuestionan (con fuerza) algunas de las medidas que se van adoptando, y que en muchos casos no están formalizados, o respaldados por los decretos correspondientes. “Hay excesos. El dólar a $800 es demasiado. A $650 estaba bien. Tampoco es necesario pagar el 2,2% de los intereses de la deuda, porque eso siempre se negocia; y ni hablar, de volver a subir las retenciones que terminará de fundir a varias actividades, como la lechería. Con el ajuste fiscal eso no era necesario”, protestaba un crítico economista cordobés, mientras adelantaba que “hay 8 tipos de cambio distintos, mientras en el Boletín Oficial solo aparecieron hasta ahora, designaciones, pero nada sobre las medidas”. La queja se suma a la de empresarios y directivos que pretenden ver “la letra” de un Plan Integral y el organigrama de la Reforma del Estado que todavía no se ven. Estos temas, seguramente, se van a poner sobre la mesa hoy cuando del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) se reúna en Economía para analizar la agenda que viene, lo que pretende el Gobierno, y lo que esperan los empresarios. De hecho, allí convergen los algunos de los rubros más fuertes de la economía local, que también ahora concretaron un “adelanto” que junto con los u$s900 millones de la CAF, aliviarán las urgencias más inmediatas, “pero hay que ver como se sigue”, adelantaron. Es que el desconcierto es grande, y las últimas decisiones dejaron “en descubierto” a dirigentes como alguno del sector agropecuario que había sostenido que “le iban a marcar la cancha (al nuevo Gobierno)”, o peor aún, el nuevo referente de la cartera agropecuaria, Fernando Vilella, que hace semana atrás adelantó que “si no nos dan lo que pedimos, no asumimos” (en referencia a la unificación cambiaria, y a la eliminación de las retenciones). Qué dirá ahora, se preguntan en el sector, aunque saben que no es hombre de Caputo a quien se lo presentaron rápidamente hace poco tiempo atrás, y que le falta experiencia en las lides políticas. Por caso, recientemente afirmó: “¡yo sí quiero a Brasil!”, y “a quien se refería en la posición contraria….?”, preguntaron a su alrededor. Lo cierto es que la suba de retenciones, la suspensión de la quita de ganancias, la suspensión de la fórmula para liquidar las jubilaciones, etc, son todas decisiones contrarias a lo propuesto, que requieren explicaciones (que no aparecen) y, en todo caso, verlas integradas a un plan macro que es el que se espera ahora.