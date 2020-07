Versiones sobre recambio de funcionarios

Otro encuentro también dejó pensando a los hombres de empresa (obviamente a los que no extuvieron presentes) y es el que tuvo lugar la casa de Jorge Brito (según se asegura) y que sumó a un grupo de empresarios, a Máximo Kirchner y Sergio Massa. Hay mucha especulación aun sobre la fecha real en que se realizó ese encuentro secreto ya que algunos cruzan calendario sobre la actividad en cuarentena de esos hombres de empresas antes y después de esa comida. Estos razonamientos, sin embargo, no son los que más desvelan a los hombres de empresa, más comprometidos hoy con la cuestión económica y la inseguridad. Respecto al primer tema, en el encuentro mensual del Estudio Broda, los datos que se vienen barajando no son demasiado alentadores, si bien el economista reconoce que “la imagen del Presidente es todavía muy buena”, a pesar de haber retrocedido un poco últimamente.

Más grave es la situación de la economía, con Argentina ubicada entre los países que más retroceden a nivel mundial (supera los 10 puntos de caída del PBI este año), y más tarda luego en recuperarse. De hecho, los países centrales estarían ya comenzando a salir del bache, y presentan pronósticos de crecimiento fuerte el 2021, mientras que lo de Argentina, aparece más lento.