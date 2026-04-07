Elon Musk critica a Europa por la falta de innovación: "Los autos actuales se parecen a los de hace cinco años" + Seguir en









El empresario apuntó contra el ritmo de evolución del sector y planteó qué cambios marcarán el rumbo en los próximos años.

Elon Musk fue crítico

El CEO de Tesla, Elon Musk, volvió a generar repercusión con sus críticas hacia los fabricantes europeos. Según el ejecutivo, muchos modelos actuales no presentan avances significativos respecto a los de años anteriores, lo que evidencia una falta de innovación en el sector.

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“Los coches modernos se parecen mucho a los de hace 5 años, sin grandes diferencias”, afirmó, al tiempo que señaló que varias marcas tradicionales reaccionaron tarde a los cambios tecnológicos que impulsan la electrificación.

Electrificación y software, los ejes del cambio para Musk Para Musk, el futuro de la industria es claro: los vehículos eléctricos no solo representan una alternativa, sino el destino inevitable del mercado. En esa línea, sostuvo que este tipo de movilidad ofrece ventajas estructurales frente a los autos de combustión, tanto en eficiencia como en simplicidad mecánica.

tesla Para Musk, el futuro de la industria es claro: los vehículos eléctricos no solo representan una alternativa, sino el destino inevitable del mercado. Además, remarcó que la próxima gran transformación estará en la conducción autónoma. Desde su visión, en los próximos años los vehículos serán cada vez más dependientes del software, lo que redefinirá el rol del conductor.

En ese contexto, el líder de Tesla considera que Europa enfrenta un desafío clave: acelerar su adaptación a un escenario donde la tecnología digital, la inteligencia artificial y la electrificación serán determinantes para sostener la competitividad frente a nuevos actores globales.