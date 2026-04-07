La Libertad Avanza presenta su programa de formación en Buenos Aires con foco en el armado 2027

El espacio reunirá dirigentes de los 135 distritos en Suipacha para iniciar el ciclo 2026 de su escuela política, con eje en organización territorial, comunicación y formación de cuadros.

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires realizará el próximo sábado 25 una jornada de capacitación política y educativa en la ciudad de Suipacha, en lo que será el lanzamiento del programa 2026 de su escuela de formación.

Fuentes partidarias precisaron que el encuentro marcará el inicio de una nueva etapa de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político (EFDAP) , una iniciativa orientada a fortalecer la formación de dirigentes y la organización territorial del espacio en el principal distrito electoral del país.

La actividad, que comenzará a las 9 y se extenderá durante toda la jornada, convocará a referentes y equipos políticos de los 135 municipios bonaerenses. La invitación está dirigida a legisladores, concejales, consejeros escolares, coordinadores seccionales y distritales, y equipos técnicos vinculados al espacio.

El despliegue en Suipacha ocurre en un momento de redefiniciones para el espacio libertario. Con Sebastián Pareja -diputado nacional y presidente de LLA en la provincia- ratificado como el principal armador de Karina Milei en el distrito, LLA busca institucionalizar una estructura de cuadros que pueda rivalizar con la capilaridad del peronismo bonaerense. La EFDAP se convierte así en el brazo ejecutor de una estrategia que busca evitar las fugas de legisladores que marcaron los primeros años del espacio y asegurar la "pureza" ideológica en los debates municipales.

La apertura estará a cargo de Pareja y continuará con intervenciones de la diputada nacional Miriam Niveyro , quien además se desempeña como coordinadora ejecutiva de la escuela, y del senador provincial Luciano Olivera . También participarán legisladores nacionales del espacio.

Fuentes del espacio señalaron que Javier Milei y Karina Milei suelen participar cuando sus agendas lo permiten, aunque aclararon que su eventual presencia en esta oportunidad “depende de múltiples factores que a veces no están bajo su control”.

karina milei, javier milei, sebastián pareja y patricia bullrich.png Karina Milei, Javier Milei, Sebastián Pareja y Patricia Bullrich durante el Congreso de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires.

La posible participación de los hermanos Milei, aunque sujeta a agenda, subraya la importancia que la Casa Rosada le asigna a Buenos Aires, distrito que concentra el 37% del padrón nacional. En el entorno de "El Jefe", consideran que la institucionalización de la escuela es el paso previo necesario para blindar el territorio antes de cualquier discusión por candidaturas, marcando la cancha ante los socios electorales.

Según indicaron dirigentes libertarios, el objetivo del programa es formar líderes en lineamientos estratégicos, comunicación política y despliegue territorial, con la mira puesta en consolidar el armado bonaerense hacia los próximos años.

Durante la jornada, además, habrá un esquema específico destinado a concejales y consejeros escolares, enfocado en su rol en el ámbito local desde una perspectiva liberal. La intención es homogeneizar el discurso de los representantes locales, en un intento por profesionalizar la gestión.

Esa profesionalización del armado también funciona como un mensaje hacia la interna de la coalición de gobierno. La capacitación en técnica legislativa y gestión local apunta a consolidar un perfil propio que permita a LLA absorber cuadros medios del PRO y el radicalismo en el interior bonaerense, presentándose como la fuerza hegemónica del arco opositor al gobernador Axel Kicillof.

El ciclo 2026 incorporará nuevos contenidos vinculados a comunicación, liderazgo y oratoria, técnica legislativa y transformación de los sistemas de salud y educación, ampliando el alcance del programa que el año pasado capacitó a más de 4.000 dirigentes bajo la consigna “conocer para legislar”.

El cierre del encuentro está previsto para las 17 y estará encabezado por Niveyro y Pareja, con un mensaje centrado en la formación política y la “batalla cultural” como ejes del desarrollo del espacio en la provincia.

El cónclave en Suipacha funciona como un ejercicio de abroquelamiento territorial. En medio de una agenda nacional marcada por las derivaciones judiciales de la causa $LIBRA -que salpica al entorno presidencial por la promoción de activos cripto- y el desgaste mediático por los cuestionamientos a la evolución patrimonial y los traslados al exterior del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, LLA Buenos Aires busca sacar a los suyos del barro. La jornada de capacitación opera, en los hechos, como un espacio de repliegue político para intentar recuperar la iniciativa y encapsular a la dirigencia bonaerense frente al impacto que estos frentes de conflicto nacionales generan en las bases del interior.