Donald Trump llamó a los astronautas de Artemis II: "Están haciendo un trabajo fantástico" + Seguir en









La tripulación recibió el llamado del presidente estadounidense tras batir el récord de mayor distancia en vuelos espaciales tripulados.

Con la misión Artemis II, la NASA avanza en su estrategia de exploración espacial, que tiene como meta el regreso del ser humano a la Luna y la preparación de futuros viajes a Marte.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis ll, a bordo de la nave Orión, recibieron una videollamada con el presidente estadounidense Donald Trump tras batir el récord de mayor distancia en vuelos espaciales tripulados. Allí, recibieron puros elogios y comentarios optimistas.

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De esta manera, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas de misión Christina Koch y Jeremy Hansen fueron felicitados por Trump, quien aseguró que la misión marcó un precedente histórico.

"Están haciendo un trabajo fantástico. Y un saludo muy especial a Artemis ll. Hoy han hecho historia y han llenado de orgullo a toda América, un orgullo inmenso. Últimamente tenemos muchos motivos para estar orgullosos, pero esto es algo incomparable: orbitar la Luna por primera vez en más de medio siglo y batir el récord histórico de la mayor distancia alcanzada desde la Tierra", expresó el mandatario de EEUU.

Haciendo referencia al Programa Apolo, Trump remarcó que no se veía una misión con tripulación de esta importancia desde aquellos años: “Desde los tiempos del programa Apolo, ningún astronauta ha ido a la Luna. El programa Apolo también fue muy especial, pero eso fue hace 50 años. Y por fin, Estados Unidos ha vuelto, y en muchos sentidos, más fuerte que nunca, siendo el país más popular del mundo. La tripulación del Artemis voló en el cohete más potente que la Nasa haya fabricado y lanzado, recorrió más de un cuarto de millón de millas, batiendo el récord de distancia establecido por el legendario Apolo 13. Estados Unidos es una nación pionera. Y los cuatro valientes astronautas del Artemis ll son nuestros pioneros modernos”.

Videollamada entre la tripulación de Artemis II y Trump: el video Video de la tripulación en videollamada con Trump Video registrado de la videollamada entre Donald Trump y la tripulación de Artemis II. The White House Con la misión Artemis II, la NASA avanza en su estrategia de exploración espacial, que tiene como meta el regreso del ser humano a la Luna y la preparación de futuros viajes a Marte.

Volveremos a plantar nuestra bandera. Y esta vez no solo dejaremos huellas. Estableceremos una presencia permanente en la Luna y avanzaremos hacia Marte. Será muy emocionante. Lo espero con muchas ganas. Pero estaremos en la Luna y eso sucederá pronto. Así que Estados Unidos será líder indiscutible en el espacio y en todo lo demás que estamos haciendo”, cerró el presidente estadounidense.