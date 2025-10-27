Choque fatal en Misiones: investigan un audio que habría enviado el chofer del micro minutos antes del accidente







La Justicia analiza un mensaje de voz que Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, conductor del auto que protagonizó el trágico choque en la Ruta 14, habría enviado poco antes del accidente. En el siniestro murieron nueve personas, entre ellas él mismo.

El accidente en Misiones dejó nueve muertos y decenas de heridos.

La madrugada del domingo dejó una de las tragedias viales más graves del año en Misiones, cuando un micro de la empresa Sol del Norte, con unos 50 pasajeros a bordo, chocó de frente contra un Ford Focus a la altura del kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, y terminó cayendo al arroyo Yazá. El saldo fue devastador: nueve muertos y catorce heridos.

Hasta ahora se creía que la densa niebla había sido el factor determinante del accidente, pero los investigadores analizan una pista que podría cambiar el enfoque del caso: un audio que el conductor del auto, Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, habría enviado minutos antes del impacto.

“Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, se escucha decir en el mensaje que, según las primeras pericias, Ortiz habría grabado momentos antes del choque.

Pericias clave y nuevas hipótesis El teléfono celular del conductor fue entregado a la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC), donde será sometido a peritajes para determinar el contexto y la veracidad del audio. Además, se esperan los resultados de los test de alcoholemia realizados tanto a Ortiz como al chofer del micro.

Fuentes del caso indicaron que el mensaje, si se confirma su autenticidad, podría aportar un dato determinante sobre la velocidad a la que circulaba el vehículo particular y el estado del conductor en los minutos previos a la colisión.

Las nueve víctimas fatales fueron identificadas como Gabriela Paola García (26), Magalí Lilén Belén Amarilla (22), Katia Butvilofsky (24), Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34), Ángelo Tadeo Alpuy (19), Elian Natanael Alvez (25), Jonás Luis Dávalos (20), Enzo León (19) y Brian Hobos (19). Según el último parte médico difundido por las autoridades provinciales, catorce personas permanecen internadas en los hospitales SAMIC de Oberá y Ramón Madariaga de Posadas. La médica policial Mariana Rippel precisó que diez pacientes continúan bajo cuidados en Oberá y cuatro fueron trasladados a Posadas, donde permanecen en seguimiento permanente.

