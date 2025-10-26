Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo y provocó al menos 2 muertes







El colectivo, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular, perdió el control y cayó al arroyo Yazá, provocando hasta el momento siete muertes y varios heridos.

Hay al menos dos muertos como consecuencia del choque de un micro de larga distancia que desbarrancó y cayó a un arroyó sobre la ruta nacional 14, en la provincia de Misiones.

Según se informó, el micro, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular, perdió el control y cayó al arroyo Yazá, provocando hasta el momento dos muertes y varios heridos.

Tragedia en Misiones: un micro cayó a un arroyo y provocó al menos 2 muertes Las autoridades aclararon que un ómnibus perdió el control tras un fuerte choque con un automóvil, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo, a varios metros de profundidad. El vehículo menor, en tanto, terminó completamente destruido sobre la banquina.

video accidente micro misiones 2025 @tv12misiones De acuerdo con datos de la Red Provincial de Traslados, el siniestro dejó al menos dos personas fallecidas y alrededor de 25 heridas, aunque no se descarta que la cifra aumente conforme avancen las tareas de rescate.

En el lugar trabajan dotaciones de bomberos voluntarios de Campo Viera y Oberá, efectivos de la Policía de Misiones, personal del Ministerio de Salud Pública y ambulancias provenientes de distintas localidades, entre ellas San Vicente y Panambí. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Oberá y Campo Grande, mientras que los casos más graves fueron derivados al Hospital Ramón Madariaga de Posadas.

El colectivo involucrado pertenece a la empresa Sol del Norte y transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá. Este nuevo hecho se suma a otro trágico accidente ocurrido dos meses atrás en la misma zona de Campo Viera, cuando un choque frontal sobre la Ruta Provincial 6 provocó la muerte de un hombre de 53 años y dejó varios heridos. La reiteración de estos siniestros viales vuelve a poner en foco las condiciones de seguridad en las rutas misioneras.

