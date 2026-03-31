Máxima de 29 grados y lluvias en el AMBA: cuándo volverán y cómo seguirá el clima en el resto del país + Seguir en









El AMBA encara una jornada nublada con mínima de 22 grados. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y viento para diversos puntos del país.

Para este martes se espera con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) indicó una jornada nublada con máxima de 29 grados, tras unas últimas horas afectadas por la humedad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormenta, lluvias y vientos para 12 provincias.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA La jornada para este martes se espera con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, pasando a algo nublado hacia la tarde y la noche, con temperaturas entre 22 y 29 grados. Para el miércoles 1 de abril el tiempo estará parcialmente nublado en la primera mitad del día y mayor nubosidad hacia la tarde y la noche, con una mínima de 22 grados y una máxima de 30.





El comienzo del próximo mes será con probabilidad de chaparrones (10% al 40%) por la mañana y tormentas aisladas (40% al 70%) para la tarde y noche. De cara al fin de semana largo, el jueves —feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas— seguirá por la mañana con chaparrones y las temperaturas oscilarán entre los 21 y 29 grados.

Lluvia Tormenta Clima Para el jueves feriados se esperan chaparrones durante la madrugada y la mañana, con una mejora hacia la tarde y la noche. Mariano Fuchila El Viernes Santo llegará con condiciones estables, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y temperaturas entre 20 y 29 grados. El sábado continuará con calor y cielo parcialmente nublado, con marcas térmicas que irán de 18 a 25 grados.

Finalmente, el SMN anticipa un descenso térmico marcado a partir del domingo de Pascua, con cielo mayormente nublado y temperaturas más acordes a la estación: mínima de 17 grados y máxima de 24.

Alertan por tormentas y lluvias: las provincias afectadas El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza, San Luis, sur de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y norte de Río Negro, a la espera de actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm.



Además, se esperan lluvias al oeste de Santa Cruz, con una acumulación estimada entre 10 y 20 mm. Por último, se esperan vientos fuertes en esa provincia junto a Chubut y Tierra del Fuego por velocidades de de entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.