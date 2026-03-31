Despiden a Ian, el adolescente asesinado en el tiroteo en la escuela de Santa Fe + Seguir en









La comunidad acompañó a la familia en una despedida marcada por el dolor mientras persiste la conmoción por el tiroteo en la escuela.

Familiares, amigos y vecinos acompañaron a la familia de Ian en una despedida marcada por el silencio y la conmoción. AIREDIGITAL

San Cristóbal despide a Ian, el adolescente de 13 años asesinado en el tiroteo escolar, en un velorio atravesado por el dolor y la conmoción colectiva, donde familiares, amigos y vecinos se acercaron para acompañar a sus padres en una noche marcada por el silencio, el recogimiento y una tristeza que golpea a toda la comunidad.

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El velorio comenzó pasadas las 22 en una vivienda ubicada en la intersección de Sarmiento y Alvear, en la ciudad de San Cristóbal, Santa Fe. Allí, en un clima de profundo dolor, se vivió uno de los momentos más sensibles para la ciudad: la despedida de Ian. A lo largo de la noche, allegados, amigos y vecinos fueron llegando de manera paulatina para darle el último adiós y acompañar a su familia en medio de una pérdida devastadora.

La escena estuvo atravesada por el silencio, los abrazos y el respeto. Ian fue recordado por quienes lo conocieron mientras la comunidad intentaba procesar una tragedia que alteró por completo la vida cotidiana del lugar.

tiroteo santa fe, san cristobal El tiroteo ocurrió durante el izamiento de la bandera en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”. Durante toda la jornada, San Cristóbal permaneció conmocionada por el ataque ocurrido horas antes, que dejó una huella profunda en la ciudad y generó una ola de dolor que se trasladó al velorio.

Cómo fue el tiroteo en la escuela El hecho ocurrió alrededor de las 7:15 en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”, cuando los alumnos se encontraban en el patio interno esperando el izamiento de la bandera. En ese momento, un estudiante de 15 años ingresó armado, disparó contra sus compañeros y disparó a Ian, mientras otros dos alumnos resultaron heridos.

La rápida intervención de los preceptores evitó que la tragedia fuera aún mayor. El secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, confirmó que “el agresor fue reducido por preceptores y luego detenido por la Policía”. Tras el ataque, la institución suspendió las clases y se desplegó un operativo de emergencia, mientras la comunidad quedaba en estado de shock. tiro-santa fe El atacante era considerado un buen alumno y no tenía antecedentes de conducta problemática. Cómo es el perfil del agresor El atacante, un adolescente de 15 años que cursa el tercer año, era considerado por los docentes “un buen alumno” y de conducta ejemplar. Morel agregó: “Lo llamativo es que es un buen alumno, no era problemático. No había indicios. Tiene situaciones familiares”. Muñoz coincidió: “Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”. Cuál puede ser el futuro del adolescente Si bien el menor no puede ser juzgado bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, Oroño explicó que en junio de 2025 se aprobó en Santa Fe un nuevo Código Procesal Penal Juvenil que permite la intervención judicial aun cuando no haya responsabilidad penal. En ese marco, indicó que el adolescente podría ser alojado en una institución de régimen cerrado o semiabierto. Además, confirmó que fue trasladado a la ciudad de Santa Fe, donde otro abogado de su equipo tomó contacto con él y ratificó tanto la existencia del tratamiento psicológico como la presencia de conflictos intrafamiliares.