Cómo aprovechar todos los viernes de noviembre 2025 un 20% de descuento en distintos comercios







Descubre los beneficios actualizados de Cuenta DNI, que incluyen uno con el que se podrán ahorrar hasta $4.000 por día vigente.

Banco Provincia actualiza los descuentos de Cuenta DNI mensualmente.

Con la llegada de noviembre, el Banco Provincia actualizó los beneficios dirigidos a los usuarios de su billetera virtual, Cuenta DNI. Entre ellos, podrán acceder a un descuento especial para utilizar en comercios de barrio adheridos, con el que podrán ahorrar hasta $4.000 al día.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para poder obtener las promociones de Cuenta DNI, los usuarios deberán registrar una cuenta en la aplicación, sin importar si son clientes de la entidad financiera. Para ello, deberán escanear sus DNI con el celular, validar su identidad con una selfie y completar un formulario con datos personales.

cuenta dni.jpg En febrero, la entidad bancaria ofrecerá descuentos en diferentes rubros: desde comercios de barrio, supermercados, entre otros. Cuenta DNI: el descuento en comercios de cercanía Durante este mes, los usuarios de Cuenta DNI podrán aprovechar un 20% de descuento todos los viernes en distintos comercios barriales adheridos. El tope de reintegro equivale a $4.000 por día vigente, que se alcanza con $20.000 en consumos, y aplica únicamente para pagos realizados con el dinero en la cuenta.

Además, se excluyen los locales de los rubros carnicería, granja, pescadería y grandes cadenas de supermercados.

Cuenta DNI noviembre Gentileza - Banco Provincia Todos los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025 Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos):3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.