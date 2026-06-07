Donald Trump reaparece en Nueva York para presenciar el partido de los Knicks + Agregar ámbito en









La cita histórica ocurrirá este lunes durante el tercer encuentro de la serie definitiva ante San Antonio. El mandatario aceptó el llamado del dueño de la franquicia, James Dolan, marcando un hito para un jefe de Estado en este tipo de compromisos.

Por invitación del propietario del equipo, James Dolan, Donald Trump se convertirá en el primer presidente en funciones de la historia en presenciar un partido de las Finales de la NBA.

Este lunes, el presidente Donald Trump viajará a Nueva York para apoyar a los Knicks en el tercer partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden. Invitado formalmente por el dueño del equipo, James Dolan, el mandatario volverá a alentar a la franquicia neoyorquina frente a los Spurs de San Antonio, rompiendo una ausencia de más de diez años en las gradas de la ciudad.

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El regreso de Trump coincide con un momento histórico: los Knicks buscan su primer campeonato desde 1973. En aquel entonces, un joven Trump de 26 años apenas iniciaba su carrera en el negocio inmobiliario familiar que más tarde lo catapultaría a la riqueza y la fama. Su vínculo con el equipo es antiguo; apenas dos años después de ese último título, los entonces propietarios de la franquicia lo contrataron como consultor mientras buscaban vender la famosa arena.

La asistencia a este encuentro refuerza la faceta de Trump como el mandatario que más grandes eventos deportivos presenció en la historia de su país, superando a cualquiera de sus predecesores. En su historial se incluyen citas de la magnitud del Super Bowl, las 500 Millas de Daytona y la Copa Ryder de golf en los suburbios de Nueva York, donde fue ovacionado. Sin embargo, su relación con el público local es compleja: en el Abierto de Estados Unidos de tenis del año pasado en Queens, el líder fue abucheado por los asistentes.

knicks spurs Este lunes, el presidente Donald Trump viajará a Nueva York para apoyar a los Knicks.

Donald Trump entre la crisis política y su pasión por el deporte Este viaje deportivo se produce en un momento crucial de su vida y de su mandato. A las puertas de cumplir 80 años el próximo 14 de junio, Trump compagina estas apariciones con la gestión de complejas crisis internacionales y domésticas, que incluyen la tensión bélica con Irán, la incertidumbre económica y varios temas judiciales que modificaron su agenda de gobierno. Aun así, su entusiasmo por el deporte no da tregua: incluso planea organizar una velada de boxeo de la UFC en los propios terrenos de la Casa Blanca.

Esta visita al Madison Square Garden tampoco será su única gran cita del año. El mandatario ya expresó su interés en asistir a los partidos de la Copa Mundial de Fútbol.