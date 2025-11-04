SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de noviembre 2025 - 16:00

Cuenta DNI: así es como podes ahorrarte hasta $147.000 con la billetera virtual en noviembre 2025

Los usuarios de la app del Banco Provincia pueden aprovechar nuevos descuentos y reintegros en alimentos y compras del día a día.

Durante el mes de noviembre 2025, Cuenta DNI ofrece grandes descuentos.

Cuenta DNI es una de las herramientas financieras más elegidas por los ahorradores. La billetera virtual del Banco Provincia sigue sumando mes a mes promociones para bajar los gastos de los hogares y durante noviembre de 2025 ofrece una combinación de descuentos que permite alcanzar un ahorro de hasta $147.000.

La propuesta incluye rebajas en carnes, verduras, ferias, supermercados y comercios de barrio. Además, quienes formen parte del programa Compre sin IVA pueden acceder a beneficios extra que hacen que el reintegro sea todavía más grande.

¿Cómo hacer para ahorrar $147.000 en noviembre 2025 con Cuenta DNI?

El sistema de descuentos de Cuenta DNI se aplica en diferentes rubros a lo largo del mes. Si una persona aprovecha todas las promociones disponibles, puede ahorrarse más de $55.000. En el caso de una familia con dos adultos, el ahorro puede superar los $110.000, y llegar a $147.000, si ambos están incluidos en Compre sin IVA.

Estos son los principales beneficios vigentes durante noviembre:

Carnicerías, granjas y pescaderías

Descuento del 35% los sábados y domingos en comercios adheridos, con tope de $4.500 por semana y por persona. Si se usa todos los fines de semana, el ahorro mensual llega a $18.000.

Verdulerías y fruterías

Descuento del 40% los sábados y domingos, con tope de $2.500 semanales. El total posible de ahorro en un mes es de $10.000.

Comercios de barrio

Reintegro del 30% los miércoles y jueves, con límite de $2.500 por semana. Al finalizar noviembre, el beneficio quedaría en $12.500.

Ferias, mercados y entidades educativas

Descuento del 40% con tope de $2.500 semanales por persona, alcanzando $12.500 mensuales.

Supermercados

Descuento del 20% el lunes 13 y el martes 14 de noviembre, con tope de $2.000 por persona y por acción.

Si se combinan todos estos reintegros, el total llega a $55.000 por persona. En el caso de una casa con dos adultos que aprovechen las promociones, el ahorro llega a $110.000. A esto se le suman $18.800 adicionales del programa Compre sin IVA, lo que lleva el ahorro máximo a $147.000.

Además, los mayores de 60 años reciben un reintegro extra de $2.000 mensuales, por pagar con QR en cualquier comercio. Ya para el caso de los adolescentes de 13 a 17 años, ellos cuentan con recargas gratuitas de celular y transporte.

