Cuenta DNI: así es como podes ahorrarte hasta $147.000 con la billetera virtual en noviembre 2025

Los usuarios de la app del Banco Provincia pueden aprovechar nuevos descuentos y reintegros en alimentos y compras del día a día.

Cuenta DNI es una de las herramientas financieras más elegidas por los ahorradores. La billetera virtual del Banco Provincia sigue sumando mes a mes promociones para bajar los gastos de los hogares y durante noviembre de 2025 ofrece una combinación de descuentos que permite alcanzar un ahorro de hasta $147.000 .

La propuesta incluye rebajas en carnes, verduras, ferias, supermercados y comercios de barrio. Además, quienes formen parte del programa Compre sin IVA pueden acceder a beneficios extra que hacen que el reintegro sea todavía más grande.

El sistema de descuentos de Cuenta DNI se aplica en diferentes rubros a lo largo del mes. Si una persona aprovecha todas las promociones disponibles, puede ahorrarse más de $55.000 . En el caso de una familia con dos adultos, el ahorro puede superar los $110.000 , y llegar a $147.000, si ambos están incluidos en Compre sin IVA .

Descuento del 35% los sábados y domingos en comercios adheridos, con tope de $4.500 por semana y por persona . Si se usa todos los fines de semana, el ahorro mensual llega a $18.000 .

Verdulerías y fruterías

Descuento del 40% los sábados y domingos, con tope de $2.500 semanales. El total posible de ahorro en un mes es de $10.000.

Comercios de barrio

Reintegro del 30% los miércoles y jueves, con límite de $2.500 por semana. Al finalizar noviembre, el beneficio quedaría en $12.500.

Ferias, mercados y entidades educativas

Descuento del 40% con tope de $2.500 semanales por persona, alcanzando $12.500 mensuales.

Supermercados

Descuento del 20% el lunes 13 y el martes 14 de noviembre, con tope de $2.000 por persona y por acción.

Si se combinan todos estos reintegros, el total llega a $55.000 por persona. En el caso de una casa con dos adultos que aprovechen las promociones, el ahorro llega a $110.000. A esto se le suman $18.800 adicionales del programa Compre sin IVA, lo que lleva el ahorro máximo a $147.000.

Además, los mayores de 60 años reciben un reintegro extra de $2.000 mensuales, por pagar con QR en cualquier comercio. Ya para el caso de los adolescentes de 13 a 17 años, ellos cuentan con recargas gratuitas de celular y transporte.