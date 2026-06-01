Cuenta DNI actualizó los beneficios y en junio 2026 se suman nuevos descuentos + Agregar ámbito en









Con la llegada del invierno, volvió la promoción para la compra de garrafas y los usuarios pueden acceder a un 40% de descuento abonando con la app.

Cuenta DNI incrementó los topes de reintegro en comercios de cercanía.

Cuenta DNI renovó sus beneficios para junio 2026 y sumó nuevas oportunidades de ahorro para millones de usuarios que utilizan la billetera virtual del Banco Provincia en sus compras cotidianas.

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Entre las novedades, regresó el descuento para la compra de garrafas y se incrementaron los límites de reintegro disponibles para comercios de cercanía (incluye carnicerías, pescaderías y granjas).

La app también mantiene gran parte de las promociones que ya forman parte de su calendario habitual, como en supermercados, ferias bonaerenses, marcas seleccionadas, gastronomía y universidades. A continuación, conocé los detalles.

cuenta dni junio Cuenta DNI: beneficios de junio 2026 Comercios de cercanía (incluye carnicerías): aprovechá un 20% de descuento de lunes a viernes. El tope de reintegro es de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos.

aprovechá un de lunes a viernes. El tope de reintegro es de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: obtené 40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

obtené todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos. Nuevo beneficio en Garrafas: accedé a un 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos.

accedé a un todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. El límite de reintegro es de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de descuento todos los días. El límite de reintegro es de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. Gastronomía: aprovechá un 25% de descuento los sábados y domingos. El tope de devolución es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

aprovechá un los sábados y domingos. El tope de devolución es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. El beneficio no aplica a la compra de combustibles.

los sábados y domingos en locales adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. El beneficio no aplica a la compra de combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

todos los días. El tope de reintegro es de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales. Librerías de texto: accedé a un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

accedé a un los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto): obtené hasta tres cuotas sin interés en comercios que no perteneces al rubro alimentos. Para conocer todos los comercios participantes y más información sobre cada promoción, visitá el sitio web oficial del Banco Provincia (https://www.bancoprovincia.com.ar/cuentadni)