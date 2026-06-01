Cuenta DNI renovó sus beneficios para junio 2026 y sumó nuevas oportunidades de ahorro para millones de usuarios que utilizan la billetera virtual del Banco Provincia en sus compras cotidianas.
Cuenta DNI actualizó los beneficios y en junio 2026 se suman nuevos descuentos
Con la llegada del invierno, volvió la promoción para la compra de garrafas y los usuarios pueden acceder a un 40% de descuento abonando con la app.
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Entre las novedades, regresó el descuento para la compra de garrafas y se incrementaron los límites de reintegro disponibles para comercios de cercanía (incluye carnicerías, pescaderías y granjas).
La app también mantiene gran parte de las promociones que ya forman parte de su calendario habitual, como en supermercados, ferias bonaerenses, marcas seleccionadas, gastronomía y universidades. A continuación, conocé los detalles.
Cuenta DNI: beneficios de junio 2026
- Comercios de cercanía (incluye carnicerías): aprovechá un 20% de descuento de lunes a viernes. El tope de reintegro es de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses: obtené 40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.
- Nuevo beneficio en Garrafas: accedé a un 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos.
- Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. El límite de reintegro es de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.
- Gastronomía: aprovechá un 25% de descuento los sábados y domingos. El tope de devolución es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.
- FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. El beneficio no aplica a la compra de combustibles.
- Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.
- Librerías de texto: accedé a un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
- Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto): obtené hasta tres cuotas sin interés en comercios que no perteneces al rubro alimentos.
Para conocer todos los comercios participantes y más información sobre cada promoción, visitá el sitio web oficial del Banco Provincia (https://www.bancoprovincia.com.ar/cuentadni)
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