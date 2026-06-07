Cómo llega Austria al Mundial 2026: la preparación y los últimos resultados del rival de Argentina

La Albiceleste buscará revalidar su corona en Estados Unidos, México y Canadá, pero para eso deberá atravesar una zona que no sería tan fácil como parece.

Los europeos apuntan a ser el rival más complicado para los de Scaloni en la primera ronda.

Argentina llega como una de las favoritas a quedarse con el Mundial 2026 , en gran parte por la presencia de figuras como Lionel Messi, Julián Álvarez y Enzo Fernández, y también por llegar con la chapa de ser el actual campeón del certamen tras el título obtenido en Qatar. Pero para avanzar en el torneo, tendrá una parada brava en la primera ronda.

La Albicelest e compartirá zona con Jordania, Argelia y Austria , tres selecciones que a primera vista pueden parecer no tan fuertes, pero pueden suponer un problema si se las subestima. Después del triunfo de los africanos ante Países Bajos, otro de los rivales que Lionel Scaloni estudió de cerca fue Austria , que para muchos es el oponente más fuerte del Grupo J.

Los dirigidos por Ralf Rangnick saben que no llegan como favoritos para quedarse con el grupo y mucho menos como candidatos a ganar el Mundial 2026, pero apuntarán a hacer la mejor copa posible. Además, el segundo puesto de la zona o dar la sorpresa ante los reyes del certamen serían panoramas ideales para ellos.

Como parte de la preparación, el DT probó a todos los titulares en el amistoso contra Túnez . Estuvieron en cancha David Alaba, Marko Arnautovic, Konrad Laimer y Marcel Sabitzer, con la única ausencia de Christoph Baumgartner, el mediocampista del Red Bull Leipzig que se lesionó en el calentamiento.

Fue victoria por 1 a 0, pero tuvo un hecho que llamó la atención: Laimer cortó una situación manifiesta de gol con el brazo y debió ser expulsado a los 37 minutos del partido. Para suerte de los europeos, gracias a una asistencia de Stefan Posch, Sabitzer anotó el único gol del encuentro, que ganaron con diez jugadores durante toda la segunda mitad.

Embed - ATENCIÓN SCALONI: AUSTRIA GANÓ CON UNO MENOS EN LA PREVIA AL MUNDIAL | Austria 1-0 Túnez | RESUMEN

Todos los enfrentamientos: el historial de Austria - Argentina

El próximo 22 de junio será el duelo entre Argentina y Austria correspondiente al Grupo J del Mundial 2026, pero no será la primera vez que ambos combinados nacionales jueguen entre sí, ya que hay dos antecedentes previos, aunque ninguno de manera oficial.

La primera vez data de 1980, con el conjunto albiceleste conducido en ese entonces por César Luis Menotti, quien ya había sido campeón del mundo en 1978 y buscaba revalidar el título en España dos años después. En ese entonces, los sudamericanos se impusieron por 5 a 1, con tantos de Leopoldo Jacinto Luque, Santiago Santamaría y un triplete de Diego Armando Maradona.

Maradona FIFA Maradona le anotó tres goles a Austria. FIFA

El siguiente choque también fue posterior a una conquista, tras vencer en México 1986 y en la previa de Italia 1990, pero allí no hubo un ganador. Fue 1 a 1 en un duelo disputado en el Estadio Ernst Happel, con el tanto argentino convertido por Jorge Burruchaga.

Fixture del grupo J para la Copa del Mundo

La zona que tiene a Argentina y Austria también la integran Argelia y Jordania. Este último es considerado el eslabón más débil del Grupo J del Mundial 2026, pero buscará ser una de las sorpresas del certamen, que tiene a la Albiceleste como candidata a quedarse con el liderazgo.

Fecha 1:

Argentina vs. Argelia , el martes 16 de junio a las 22:00, en Kansas City.

, el martes 16 de junio a las 22:00, en Kansas City. Austria vs. Jordania, el miércoles 17 de junio a las 01:00, en San Francisco.

Fecha 2:

Argentina vs. Austria , el lunes 22 de junio a las 14:00, en Dallas.

, el lunes 22 de junio a las 14:00, en Dallas. Jordania vs. Argelia, el martes 23 de junio a las 00:00, en San Francisco.

Fecha 3:

Jordania vs. Argentina, el sábado 27 de junio a las 23:00, en Dallas.

Argelia vs. Austria, el sábado 27 de junio a las 23:00, en Kansas City.