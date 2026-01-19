Comodoro Rivadavia: un informe de 2002 ya advertía el riesgo geológico en el cerro Hermitte + Seguir en









Un estudio técnico del SEGEMAR había alertado hace más de dos décadas sobre la inestabilidad del cerro Hermitte y los peligros de urbanizar la zona. El reciente derrumbe obligó a evacuar a cientos de vecinos y reactivó una advertencia que nunca fue atendida.

El colapso de parte del cerro Hermitte reavivó alertas técnicas emitidas hace más de 20 años por organismos oficiales. Gentileza El Comodorense

Un informe técnico elaborado en 2002 por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) ya había señalado con precisión la fragilidad geológica del barrio Sismográfica, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. El documento advertía sobre los riesgos concretos de avanzar con la urbanización sobre el cerro Hermitte, una ladera compuesta por materiales sueltos y removidos, con alta propensión a deslizamientos y procesos de hundimiento.

El estudio, titulado “Estudio de Peligrosidad Geológica en el Barrio Sismográfica”, fue realizado por especialistas del Instituto de Geología y Recursos Minerales y detallaba un escenario de riesgo sostenido en el tiempo. Allí se identificaban como factores críticos la inestabilidad natural del terreno, la posibilidad de movimientos de ladera recurrentes y la necesidad de informar y capacitar a la población sobre los peligros de vivir allí.

comodoro rivadavia cerro hermitte derrumbe el comodorense 2 Gentileza El Comodorense Advertencias técnicas que no fueron atendidas Según el informe, el crecimiento del barrio sobre depósitos correspondientes a antiguos deslizamientos, atravesados por la erosión subterránea, podía derivar en fallas estructurales graves. Entre las consecuencias señaladas se incluían daños en viviendas, roturas de cañerías y la afectación de la red de servicios básicos. Además, el documento advertía que no podía descartarse la repetición de estos fenómenos, por lo que recomendaba la implementación de un sistema de monitoreo permanente si la expansión urbana continuaba.

El estudio también proponía una serie de medidas preventivas de carácter restrictivo: prohibir nuevos movimientos de suelo, limitar el riego, evitar la instalación de cañerías subterráneas, frenar la expansión sobre la ladera, impedir nuevas construcciones y conformar una comisión vecinal de alerta temprana ante cualquier indicio de desplazamiento del terreno.

A pesar de la claridad de las advertencias, el barrio continuó creciendo con el paso de los años. Este fin de semana, parte del cerro Hermitte colapsó, lo que obligó a evacuar a cientos de vecinos y a desplegar un amplio operativo de seguridad en la zona afectada.

Frente a este escenario, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia declaró la emergencia geológica y urbanística por un plazo de 90 días, con el objetivo de implementar medidas urgentes para mitigar el riesgo y evitar nuevos derrumbes en un área que, según los propios informes oficiales, nunca debió desarrollarse sin controles estrictos.

