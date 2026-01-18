Deslizamiento en Comodoro Rivadavia: evacuaron a más de 90 familias tras el colapso del cerro Hermitte + Seguir en









Un movimiento del suelo registrado pasada la medianoche provocó graves daños estructurales en viviendas de los barrios Sismográfica y El Marquesado. Vecinos aseguran que venían alertando sobre el riesgo desde diciembre.

El movimiento del cerro Hermitte obligó a evacuar a más de 90 familias en Comodoro Rivadavia.

Un deslizamiento de tierra obligó a evacuar de urgencia a más de 90 familias en Comodoro Rivadavia durante la madrugada del domingo, luego de que el cerro Hermitte registrara un nuevo movimiento del suelo que causó severos daños en viviendas, cortes de servicios y escenas de extrema angustia entre los vecinos afectados.

El episodio ocurrió cerca de las 00:15, cuando el terreno comenzó a ceder de manera repentina en la zona norte de la ciudad. El fenómeno estuvo acompañado por un apagón generalizado que dejó a los residentes completamente a oscuras mientras las estructuras continuaban desplazándose, lo que aceleró el operativo de emergencia.

desplazamiento en comodoro rivadavia Varias viviendas sufrieron daños estructurales severos y quedaron inhabitables tras el corrimiento del suelo. Según relataron los damnificados, numerosas casas presentaron grietas profundas que atravesaron paredes y pisos, derrumbes parciales y hundimientos en los cimientos. En algunos casos, los daños fueron tan severos que las viviendas quedaron inhabitables.

Ante la gravedad de la situación, bomberos voluntarios, Defensa Civil y personal municipal desplegaron un operativo inmediato para evacuar a las familias afectadas. En una primera etapa, los vecinos fueron trasladados al Club Talleres y, posteriormente, el municipio habilitó el Hotel Deportivo como alojamiento transitorio para quienes no pudieron regresar a sus hogares.

Un riesgo anunciado Lejos de tratarse de un hecho inesperado, los habitantes de la zona aseguraron que el deslizamiento era una situación anunciada. Desde mediados de diciembre, vecinos de los barrios Sismográfica y El Marquesado venían alertando sobre movimientos en el terreno, fisuras en calles y viviendas, y fallas en los servicios básicos.

desplazamiento en comodoro rivadavia El deslizamiento impactó principalmente en Sismográfica y El Marquesado, en el norte de la ciudad. Durante los días previos al colapso, se habían registrado cortes de suministro, fracturas en el pavimento e incluso episodios de riesgo como pérdidas de gas, lo que llevó a varias familias a autoevacuarse por precaución antes del evento más grave ocurrido este domingo. Un suelo inestable y un suceso que podría prolongarse Especialistas explicaron que el cerro Hermitte se asienta sobre un suelo de origen marino, caracterizado por su inestabilidad histórica. La zona está atravesada por una falla natural que se extiende por más de 1.300 metros, desde el sector de Médanos hasta El Marquesado. deslizamiento de tierra comodoro rivadavia Vecinos aseguran que desde diciembre advertían sobre movimientos del suelo en la zona. De acuerdo con los relevamientos técnicos, el proceso de deslizamiento podría prolongarse durante semanas, hasta que el terreno alcance un nuevo equilibrio. Las autoridades mantienen el monitoreo constante del área y no descartan nuevas evacuaciones preventivas si el movimiento del suelo persiste. Mientras tanto, más de 90 familias atraviesan horas de incertidumbre, con viviendas dañadas, pertenencias perdidas y el temor latente de que la tierra vuelva a moverse.

