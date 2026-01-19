Chubut: Comodoro Rivadavia declara la emergencia geológica y urbanística tras el derrumbe del cerro Hermitte + Seguir en









El municipio declaró la emergencia tras un deslizamiento de tierras que obligó a evacuar a cientos de vecinos y encendió alertas por la inestabilidad del suelo.

Especialistas advierten que la inestabilidad del terreno podría prolongarse, mientras continúan los estudios y el monitoreo permanente en la zona afectada. Gentileza El Comodorense

La ciudad de Comodoro Rivadavia en Chubut atraviesa una situación de emergencia geológica y urbanística tras el desplazamiento masivo de tierras en el cerro Hermitte, que obligó a evacuar a cientos de vecinos y puso en alerta a las autoridades locales. La medida fue aprobada este domingo por la comisión de receso del Concejo Deliberante y tendrá una vigencia inicial de 90 días con el objetivo de mitigar los riesgos derivados de la inestabilidad del suelo.

Chubut: el derrumbe del cerro Hermitte y su impacto en Comodoro Rivadavia El fenómeno geológico ocurrió a lo largo del fin de semana y afectó principalmente a los barrios Sismográfica, Marquesado y Los Tilos, ubicados en la zona del kilómetro 3 de la ciudad. El desplazamiento del cerro provocó movimientos de tierra que fracturaron viviendas, en algunos casos partiéndolas en dos, y generó un escenario de riesgo que llevó a las autoridades a ordenar la evacuación preventiva de cerca de 300 personas.

Ante la persistente actividad del terreno y el riesgo de nuevos deslizamientos, el Municipio cerró el perímetro afectado por al menos 48 horas para evitar el acceso de vecinos y facilitar las tareas de monitoreo y asistencia.

comodoro rivadavia cerro hermitte derrumbe el comodorense 2 Desoladora imagen de la destrucción por el derrumbe en el cerro Hermitte. Gentileza El Comodorense Declaración de emergencia en Comodoro Rivadavia La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante faculta al Poder Ejecutivo Municipal a realizar reestructuraciones presupuestarias, transferencias de partidas y utilizar fondos de libre disponibilidad para atender las necesidades que demande la emergencia, además de gestionar asistencia financiera ante organismos provinciales, nacionales o internacionales.

También se estableció un Plan de Contingencia y Evacuación que contempla cuatro fases de acción: activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y evacuación priorizada; reubicación y alojamiento; estabilización y seguimiento sanitario; y evaluación técnica para determinar el retorno seguro de las familias o la extensión de las medidas de asistencia.

Respuesta oficial de autoridades y asistencia a los afectados En una conferencia de prensa, el intendente Othar Macharashvili destacó que el fenómeno geológico era esperado por equipos técnicos que venían monitoreando la zona, pero subrayó la ausencia de víctimas fatales, gracias a la autoevacuación responsable de los vecinos y al rápido accionar del Comité de Crisis. Equipos técnicos y de asistencia social trabajan en el terreno para garantizar alojamiento temporario, asistencia básica, cobertura sanitaria y seguridad a las familias desplazadas, con especial atención a grupos vulnerables como adultos mayores y personas con discapacidad. comodoro rivadavia cerro hermitte derrumbe el comodorense 3 Cientos de evacuados en Comodoro Rivadavia. Gentileza El Comodorense Riesgo geológico permanente y monitoreo en Chubut Especialistas en geología alertan que el deslizamiento del cerro Hermitte es un fenómeno de gran magnitud y de difícil previsión a corto plazo, y que la inestabilidad del suelo podría persistir. Por ello, continuarán los trabajos de monitoreo técnico para evaluar la evolución del terreno y prevenir nuevos movimientos que puedan poner en riesgo a los habitantes de la zona.