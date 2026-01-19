Todas las tragedias en el Cerro Chenque y Cerro Hermitte de Comodoro Rivadavia

Un nuevo deslizamiento obligó a evacuar más de 90 familias, provocó graves daños en viviendas y el corte de servicios esenciales.

El derrumbe de 1995 en el Cerro Chenque dividió Comodoro Rivadavia, interrumpió la Ruta 3 y dejó a la ciudad incomunicada por días.

Este domingo, un desplazamiento en la ladera sur del Cerro Hermitte , que forma parte del grupo mesetario de Comodoro Rivadavia junto con el Chenque y el Viteau , volvió a poner en alerta a Chubut . El fenómeno provocó graves daños en varias viviendas y obligó a evacuar preventivamente a más de 90 familias .

Además, generó grietas en paredes y pisos, derrumbes y cortes en los servicios de agua y gas . La Municipalidad declaró la emergencia geológica y urbanística , habilitó alojamientos transitorios y activó un plan de seguimiento técnico para monitorear la estabilidad del terreno y prevenir nuevos movimientos. A continuación, conocé los detalles.

Cerca de las 4 de la mañana del 12 de febrero de 1995 , un fuerte movimiento de suelo en el Cerro Chenque provocó el colapso de un tramo clave de la Ruta Nacional Nº 3 , el único vínculo terrestre entre el centro de Comodoro Rivadavia y los barrios de la zona norte.

En cuestión de minutos, más de 200 metros de asfalto se desplazaron , se abrieron grietas de varios metros de profundidad y la ciudad quedó partida en dos .

Sin embargo, el derrumbe no fue completamente inesperado: los vecinos advirtieron fisuras crecientes en la calzada, especialmente en el sector conocido como El Infiernillo . Incluso Vialidad Nacional había evaluado obras preventivas , pero el colapso se adelantó.

Horas antes del derrumbe total, un conductor alertó a la policía después de impactar con una porción levantada de la calle, lo que permitió cortar el tránsito y evitar víctimas fatales.

cerro chenque 1995

Con la ruta destruida, Comodoro quedó incomunicada por vía terrestre con gran parte de la Patagonia durante varios días. A esto se le sumaron desvíos improvisados, caminos de ripio habilitados de urgencia y viajes que podían demandar hasta una hora para unir puntos que antes se recorrían en minutos.

El derrumbe tuvo repercusión nacional y obligó a declarar estado de emergencia.

A partir de ese episodio surgieron proyectos de contención y el aterrazamiento del cerro, trabajos que con el tiempo demostraron ser claves para prevenir tragedias mayores, como el temporal de lluvias de 2017.

cerro chenque1995

El nuevo desplazamiento del Cerro Hermitte, que destruyó hogares y generó cientos de evacuaciones

El movimiento la ladera sur del Cerro Hermitte afectó principalmente a los barrios Sismográfica y El Marquesado, sectores vulnerables a la inestabilidad geológica, provocando daños estructurales en varias viviendas y obligando a evacuar preventivamente a más de 90 familias.

Los vecinos relataron que comenzaron a percibir crujidos, vibraciones y ruidos fuertes, antes de que aparecieran grietas en paredes, pisos y techos. “Mi casa se abrió por la mitad”, comentó una de las ciudadanas al medio "ADN Sur".

Los afectados fueron traslados inicialmente al Club Talleres, donde se estableció un punto de reunión y asistencia. Luego, se habilitó el Hotel Deportivo como espacio de alojamiento transitorio, garantizando alimentación y atención sanitaria.

deslizamiento de tierra comodoro rivadavia

El deslizamiento provocó daños en la infraestructura urbana y servicios esenciales. Se registraron rupturas en cañerías de gas y agua, lo que aumentó los riesgos de accidentes y obligó a realizar cortes parciales del suministro en algunas zonas, como El Marquesado y Los Tilos.

Ante esta situación, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y personal policial intervinieron de inmediato para asegurar que nadie resultara herido.

Por su parte, las empresas proveedoras, como Camuzzi y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, implementaron sensores de monitoreo y sistemas de corte automático, especialmente en la red de gas, para minimizar peligros.

comodoro rivadavia cerro hermitte derrumbe el comodorense Gentileza El Comodorense

Las autoridades, encabezadas por el Intendente Othar Macharashvili, declararon emergencia geológica y urbanística, con una vigencia inicial de 90 días.

Equipos técnicos de la Municipalidad, junto con especialistas del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, realizan relevamientos diarios del terreno, registrando el avance de grietas y posibles movimientos futuros.