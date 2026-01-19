El embajador de EEUU en la Argentina reclamó la liberación de presos políticos en Venezuela y agradeció a Javier Milei

Peter Lamelas exigió la excarcelación de detenidos por razones políticas en Venezuela, cuestionó al gobierno de Nicolás Maduro y destacó el respaldo del presidente Javier Milei en el marco de la crisis regional.

El embajador de Estados Unidos en Argentina , Peter Lamelas , reclamó la liberación de los presos políticos en Venezuela y expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei , luego de la detención del exmandatario Nicolás Maduro durante un operativo militar. El diplomático remarcó el alineamiento entre ambos países frente a la situación del país caribeño.

A través de un mensaje publicado en la red social X , Lamelas destacó el vínculo entre Estados Unidos y Argentina y lanzó duras críticas contra el gobierno venezolano.

“Estados Unidos y Argentina defienden un Hemisferio Occidental seguro, libre y respetuoso de la soberanía de las naciones. Bajo Maduro , Venezuela careció de verdadera soberanía - ahora hay la oportunidad de un futuro con autodeterminación real”, expresó.

En ese marco, el embajador insistió en la necesidad de avanzar con la liberación de rehenes y presos políticos detenidos injustamente en Venezuela y manifestó su gratitud hacia distintos líderes políticos. “Reafirmamos nuestro apoyo a la liberación de rehenes y presos políticos detenidos injustamente. La libertad y la justicia deben guiar nuestros esfuerzos en toda la región. Gracias al Presidente Donald Trump , Marco Rubio y al presidente Javier Milei por su apoyo”, escribió.

Las declaraciones del funcionario estadounidense se conocieron luego de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela , Jorge Rodríguez , anunciara el inicio de un proceso de liberación de personas encarceladas por motivos políticos , definido como un gesto unilateral orientado a la paz y a aliviar la presión interna e internacional tras la captura de Maduro en Estados Unidos.

Sin embargo, ese anuncio fue puesto en duda por el líder opositor Edmundo González Urrutia, quien denunció que no se concretó ni el 1% de las excarcelaciones prometidas. “Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas. Mi hija ha estado presente todos los días. Acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios”, advirtió.

Venezuela liberó a siete detenidos y afina vínculo con EEUU: difunden foto de Delcy Rodríguez con el jefe de la CIA

Venezuela continúa adelante con el proceso de excarcelación de presos políticos. Este viernes, el gobierno de Delcy Rodríguez liberó a otros siete detenidos, entre los que se encuentran tres alemanes, tres neerlandeses y un panameño. Asimismo, la presidenta encargada se reunió con el jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe.

Foro Penal, una de las organizaciones que lleva adelante el escrutinio nombre por nombre de los presos excarcelados, informó en horas de la tarde la salida de tres ciudadanos originarios de Alemania que habían sido detenidos en el país de forma “arbitraria”.

Se trata de Oleg Ziesmann, detenido el 7 de enero de 2025, tres días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro en medio de críticas internacionales y de la oposición con respecto a su reelección en 2024. Los otros dos liberados son Gunter Sandau, detenido el 7 de noviembre de 2024, y Pascal Dominik Burton, arrestado el 4 de julio de 2025.