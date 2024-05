Conflicto diplomático con España: gobierno de Sánchez cita a embajador argentino para exigirle disculpas

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, citó este lunes al embajador de Argentina en Madrid, Roberto Sebastián Bosch, para exigirle las disculpas del presidente de su país, Javier Milei , y aclaró en varias entrevistas si España romperá relaciones si no lo hace.

Al plantearle si la situación puede desembocar en la ruptura de relaciones con Argentina, el ministro se limitó a anunciar que ha convocado para este lunes al embajador de ese país en Madrid para trasladarle "la gravedad de la situación" y exigirle las disculpas de Milei.

"En adelante vamos a actuar en consecuencia si no se producen. Evidentemente, nosotros no queremos ejercer esas medidas, pero si no hay disculpas públicas, lo vamos a hacer", añadió.

Ante la insistencia de si se pueden romper relaciones, el ministro recalcó que no quiere adelantar acontecimientos y prefiere esperar las disculpas de Milei.

"Nosotros actuaremos y tomaremos las medidas oportunas según lo vayamos considerando y las vayamos analizando", dijo.

Javier Milei Santiago Abascal España Javier Milei viajó a España para participar de un acto partidiario liderado por Santiago Abascal.

Posteriormente, el titular de Exteriores reiteró en otra entrevista radiofónica: "Esperamos esas disculpas públicas y actuaremos en consecuencia".

Además, en otras declaraciones, Albares afirmó, al plantearle si descarta romper relaciones diplomáticas: "Vamos a esperar a los acontecimientos. Yo estoy en hacer, no en hacer que hago, por lo tanto no estoy en el cruce de declaraciones, cuando tengamos que tomar una medida lo haremos como estamos haciendo".

Eso sí, en sus entrevistas, el ministro envió un mensaje de tranquilidad al "pueblo hermano de Argentina" y también a los españoles con intereses en el país al asegurar que España no adoptará "ninguna medida que les dañe".