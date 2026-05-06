España: el crucero con casos de hantavirus llegará a Canarias mientras crece la tensión por la evacuación sanitaria

La información fue confirmada por el Ministerio de Sanidad español. Al menos tres personas murieron por este brote.

El crucero MV Hondius , afectado por un brote de hantavirus , arribará en los próximos días a Tenerife , en el archipiélago español de Canarias , según informó la televisión pública española, que citó fuentes del Ministerio de Sanidad de España .

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Aunque el Gobierno español evitó confirmar oficialmente la información , distintas autoridades ya comenzaron a pronunciarse sobre la situación sanitaria y logística que rodea al barco, actualmente inmovilizado frente a la ciudad de Praia , en Cabo Verde .

El presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo , manifestó nuevamente su rechazo a que los pacientes sean trasladados al archipiélago y cuestionó la falta de información por parte del Gobierno central español.

“No hay ninguna información médica o desde el punto de vista de epidemia que nos diga que (...) la intervención que se tenga que hacer ahí no se puede hacer allí”, sostuvo el mandatario en declaraciones a la radio Onda Cero , al referirse a la situación sanitaria en Cabo Verde.

Las críticas apuntaron principalmente a la escasa comunicación entre Madrid y las autoridades canarias frente a una situación que comenzó a generar preocupación en la región.

MV Hondius crucero hantavirus El MV Hondius padece un brote de hantavirus. Archivo

Qué se sabe sobre el brote en España

El martes por la noche, el Ministerio de Sanidad español confirmó que el crucero debía dirigirse hacia Canarias y estimó que el trayecto demandaría entre tres y cuatro días, aunque todavía no definió públicamente cuál será el puerto de destino.

Además, el Gobierno español explicó que aceptó un pedido formal de Países Bajos para asistir al médico del barco, quien permanece en estado grave. Según indicaron, el profesional será trasladado a Canarias en un avión sanitario.

Sin embargo, medios canarios señalaron este miércoles que el vuelo médico aún no había partido desde Cabo Verde y que la evacuación seguía sin confirmación definitiva.

Tres muertos y siete casos detectados

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que hasta el momento se detectaron siete casos vinculados al brote de hantavirus a bordo del crucero: dos fueron confirmados mediante análisis de laboratorio y otros cinco permanecen como sospechosos.

El organismo también confirmó que tres personas murieron en relación con el brote. Las víctimas fueron un matrimonio neerlandés de más de 70 años y un pasajero alemán.

El hantavirus puede provocar un síndrome respiratorio agudo severo y representa una enfermedad de alto riesgo debido a su potencial gravedad y a la rapidez con la que pueden agravarse algunos cuadros clínicos.

La situación del MV Hondius mantiene en alerta tanto a las autoridades sanitarias europeas como a las locales de Canarias, especialmente por la posibilidad de nuevos contagios y por el manejo de la evacuación médica de los pasajeros afectados.

Mientras continúan las discusiones entre el Gobierno español y las autoridades regionales, el crucero sigue detenido frente a las costas de Cabo Verde a la espera de definiciones sobre el operativo sanitario y el desembarco en territorio español.