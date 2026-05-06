Hantavirus en el crucero MV Hondius: cruce entre el gobierno español y canarias por el arribo del barco

El gobierno canario cuestiona la falta de información y se opone al arribo, mientras España confirma el desembarco en Tenerife con aval de la OMS.

El gobierno de Canarias rechaza recibir el crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus , mientras España ratifica que el barco desembarcará en Tenerife en las próximas horas , en medio de cuestionamientos por la falta de información y preocupación por el impacto sanitario en el archipiélago.

La controversia se desató luego de que el Ministerio de Salud español confirmara que el buque, actualmente fondeado frente a Cabo Verde , llegará a las islas. El presidente canario, Fernando Clavijo , expresó su oposición y cuestionó el procedimiento adoptado por el Gobierno central.

“Esta decisión no se basa en ningún criterio técnico, ni existe información suficiente para tranquilizar al público o garantizar su seguridad” , afirmó. Además, reclamó mayor coordinación institucional: “Canarias actúa siempre con responsabilidad, pero no puede aceptar decisiones tomadas de espaldas a las instituciones canarias y sin suficiente información a la población”.

Pese a las críticas, la ministra de Salud, Mónica García, defendió la medida y aseguró que se mantiene un contacto permanente con las autoridades locales. También indicó que la decisión responde a un pedido de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que consideró a España como el país con el puerto adecuado más cercano para gestionar la emergencia.

Incertidumbre operativa y cuestionamientos

En medio del conflicto, un vuelo que debía evacuar a un médico desde el crucero hacia Canarias fue cancelado, lo que incrementó las dudas sobre la logística del operativo. Desde el gobierno regional señalaron que no cuentan con información suficiente sobre los riesgos sanitarios ni sobre las razones detrás de algunas decisiones.

Clavijo también cuestionó la necesidad de trasladar el barco hasta Tenerife: “No sabemos por qué los pasajeros tienen que estar tres días navegando hasta un puerto canario cuando se pueden evacuar vía aérea desde Cabo Verde”.

En paralelo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convocó a una reunión con los ministerios de Interior, Sanidad y Transporte para coordinar la respuesta ante la situación y evaluar el pedido de asistencia internacional.

Qué pasará con los pasajeros

Según detalló García, a bordo del crucero hay 13 pasajeros españoles y un tripulante, quienes serán evaluados al llegar a Canarias y luego trasladados en avión militar a Madrid para su atención médica. En tanto, los pasajeros de otras nacionalidades serán repatriados a sus países sin necesidad de cumplir cuarentena en territorio español.

La funcionaria también aseguró que quienes permanecen en el barco se encuentran asintomáticos, en un intento por llevar tranquilidad ante la preocupación creciente.

crucero hantavirus España autorizó el desembarco tras un pedido de la OMS.

La cepa Andes y el foco sanitario

Mientras se define el destino del buque, las autoridades sudafricanas confirmaron la presencia de la cepa Andes del hantavirus en uno de los pasajeros. Se trata de la única variante conocida con capacidad de transmisión entre personas, aunque este mecanismo es poco frecuente y requiere contacto estrecho.

El brote ya dejó tres muertos y varios casos confirmados, lo que activó protocolos de rastreo internacional. Entre ellos, el seguimiento de casi 90 personas que compartieron un vuelo con una pasajera neerlandesa que falleció tras abandonar el crucero.

Además, tres pacientes sospechosos fueron evacuados desde Cabo Verde y trasladados a Países Bajos para recibir atención médica especializada, en un operativo coordinado por la OMS junto a distintos países.

El crucero permanece a la espera de nuevas definiciones mientras continúan los controles sanitarios a bordo y el seguimiento de contactos en distintos países. Desde la OMS remarcaron que el riesgo global para la salud pública “sigue siendo bajo”, aunque insistieron en la necesidad de mantener la vigilancia epidemiológica.