Misterio en España: buscan a un argentino desaparecido tras dejar su camioneta en un taller mecánico

Se trata de Gracian Scalco, un ciudadano de Canning de 52 años. Su familia se encuentra en la desesperada búsqueda.

La desaparición de Gracian Scalco , un argentino de 52 años radicado en España junto a su familia, mantiene en alerta a las autoridades de Valencia y a sus allegados, quienes intentan reconstruir sus últimos movimientos luego de que se perdiera su rastro tras visitar un taller mecánico en el municipio de L’Eliana .

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Según relataron sus familiares, el hombre desapareció este martes después de dejar su camioneta para reparar un desperfecto. Desde entonces, no volvió a comunicarse ni regresó a su casa.

Scalco residía junto a su esposa y sus cuatro hijos en Ribarroja del Turia , otra localidad de la provincia valenciana. La familia se había mudado a España en diciembre de 2025 tras dejar Canning , en el sur del conurbano bonaerense, en busca de nuevas oportunidades.

El martes, el hombre acudió a un taller mecánico ubicado en L’Eliana acompañado por uno de sus hijos. Allí fue visto por última vez.

“Yo estaba dentro de mi auto y él me hizo una señal como diciéndome que estaba todo bien y que ya podía irme”, relató el joven al diario español Levante-EMV.

Horas más tarde, la familia comenzó a preocuparse al notar que Scalco no respondía las llamadas telefónicas ni regresaba a su domicilio. “Cerca de la una o las dos de la tarde vimos que no volvía y empezamos a llamarlo por teléfono, pero no contestaba”, explicó su hijo.

Ante la falta de respuestas, los familiares regresaron al taller mecánico y comprobaron que la camioneta continuaba estacionada en el lugar.

El mecánico aseguró desconocer qué ocurrió después de que Scalco dejara el vehículo y explicó que el local no posee cámaras de seguridad exteriores, una situación que complicó el avance inicial de la investigación.

Además, las pertenencias personales del argentino permanecían dentro de la camioneta y no se detectaron signos de violencia.

El operativo de búsqueda

La familia radicó rápidamente la denuncia y la Guardia Civil española desplegó un operativo de búsqueda que continúa activo.

Según informaron los allegados de Scalco, en los rastrillajes participan patrullas policiales, perros especializados, drones y helicópteros que recorren distintas zonas de Valencia.

En las últimas horas también se sumó una posible pista en Sagunt, otra localidad cercana. “A raíz de una información de alguien que creía haberlo visto allí, también están buscando por esa zona”, indicó el hijo del argentino.

Para la familia, la desaparición no encuentra una explicación lógica. “No entendemos nada porque es una persona muy sana, sin problemas, sin ninguna enfermedad. Es una persona contenta y feliz”, sostuvo el joven.

Según explicó, la familia todavía se encontraba adaptándose a la nueva vida en España y subsistía gracias a los ahorros que llevaron desde Argentina.

“Todavía estamos viviendo de los ahorros”, señaló. Frente a la incertidumbre, los allegados intentan elaborar hipótesis sobre lo ocurrido, aunque aseguran no encontrar respuestas claras.

“Para nosotros lo más lógico es pensar que quizá salió a caminar sin celular ni nada y tuvo algún accidente o algo. Tal vez por el estrés del cambio de vida, de dejar Argentina y venir aquí, necesitaba despejarse. Pero tampoco entendemos nada. Es todo muy raro”, concluyó su hijo.