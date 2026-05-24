Crisis en Bolivia: Evo Morales pidió elecciones en un plazo de 90 días y profundizó la tensión política del gobierno de Rodrigo Paz

El exmandatario reclamó una transición inmediata en medio de protestas, desabastecimiento y acusaciones cruzadas con el gobierno de Rodrigo Paz.

El expresidente boliviano Evo Morales exigió este domingo la convocatoria a elecciones en un plazo de 90 días en medio de la crisis política y social que atraviesa Bolivia. Mientras continúan las protestas y los bloqueos en distintas regiones del país, el actual mandatario, Rodrigo Paz, acusa al líder cocalero de impulsar maniobras para desestabilizar al gobierno.

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Durante su programa semanal en la radio del movimiento cocalero Kawsachun Coca , Morales aseguró que el presidente boliviano enfrenta una decisión clave frente al agravamiento del conflicto social: “Paz tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o la pacificación, transición, elección en 90 días”, afirmó el exmandatario.

Morales sostuvo además que la única manera de evitar una escalada mayor de violencia es avanzar hacia una salida política rápida. “Para que no haya muertos, para que no haya heridos, la pacificación pasa por” su renuncia y que un “presidente de transición” convoque a comicios en ese plazo, agregó.

Las declaraciones del histórico dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) se produjeron mientras Bolivia atraviesa semanas de protestas, cortes de rutas y desabastecimiento , especialmente en La Paz y sus alrededores.

El gobierno acusa a Morales de buscar desestabilizar al país

Mientras crece la tensión política, el gobierno de Rodrigo Paz insiste en que detrás de las movilizaciones existe una estrategia impulsada por sectores vinculados a Evo Morales.

Desde el Ejecutivo denunciaron ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que las protestas buscan “alterar el orden democrático” y remarcaron que el exmandatario tendría participación directa en la organización de los bloqueos.

Además, las autoridades recordaron que Morales permanece prófugo en una causa judicial vinculada a presunta trata de una menor, situación que profundiza el enfrentamiento político entre ambas partes.

EVO MORALES Evo Morales fue inhabilitado para competir en las últimas elecciones presidenciales. NA

Paz, que lleva apenas seis meses en el poder, enfrenta la peor crisis económica boliviana de las últimas cuatro décadas, marcada por la escasez de dólares, inflación creciente y falta de combustible.

Los bloqueos agravan la crisis económica y social

Desde hace tres semanas, distintos grupos de manifestantes mantienen bloqueadas decenas de rutas de acceso hacia La Paz, lo que provocó fuertes problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

La situación impactó directamente sobre el costo de vida y profundizó los efectos de la inflación, que en abril alcanzó el 14% interanual.

Los sectores que participan de las protestas rechazan las reformas impulsadas por Rodrigo Paz y acusan al gobierno de no atender sus reclamos sociales y económicos.

En paralelo, el Ejecutivo sostiene que intenta garantizar corredores humanitarios y evitar una escalada de violencia mientras continúan las negociaciones políticas y los operativos de seguridad.

PROTESTAS BOLIVIA 2 La tensión política crece mientras continúan las movilizaciones y los cortes en La Paz.

Evo Morales quedó afuera de las últimas elecciones

El exmandatario boliviano gobernó el país entre 2006 y 2019 y buscaba volver a competir en las elecciones presidenciales del año pasado. Sin embargo, un fallo constitucional le impidió participar al establecer límites a las reelecciones presidenciales.

Desde entonces, Morales mantiene una fuerte confrontación política con sectores del actual gobierno y conserva influencia sobre organizaciones sindicales, campesinas y cocaleras que continúan movilizadas en distintas regiones del país.

La crisis política boliviana se desarrolla en un escenario de creciente polarización, con protestas diarias, cortes de rutas y un gobierno que intenta sostener la gobernabilidad en medio de una situación económica cada vez más delicada.