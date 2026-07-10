Un incendio forestal en España dejó al menos 12 muertos, más de 50 heridos y cientos de evacuados

Sucedió en un municipio turístico y las autoridades advirtieron no salir de los hogares. Algunas muertes se atribuyen a evacuaciones voluntarias y algunas personas recibieron atención por quemaduras graves.

Un incendio forestal azotó a Almería, España , y dejó al menos 12 muertos, más de 50 heridos y cientos de evacuados. También se registró la desaparición de 23 personas. El hecho sucedió la tarde de este jueves y se desplegó un gran operativo que incluyó 150 bomberos y cinco camiones cisternas.

Entre las víctimas se encuentran mayormente ciudadanos extranjeros y un español, luego de que ignoraran las instrucciones de permanecer en sus alojamientos. Las llamas se propagaron por una zona boscosa cerca de la localidad turística de Los Gallardos, según explicó el responsable de emergencias de Andalucía, Antonio Sanz .

Los habitantes de varios barrios fueron evacuados ante la emergencia y, en algunos casos, fueron derivados para atención hospitalaria. Sanz expresó que las autoridades habían ordenado a la población que permaneciera en sus hogares y que las muertes parecían haberse producido cuando algunas personas decidieron intentar evacuar en sus vehículos.

Cuatro de estas personas fallecieron en un automóvil, añadió el responsable, mientras otras siete fueron halladas sin vida tras, al parecer, abandonar sus coches e intentar escapar a pie por una ruta fuera del plan de evacuación. “ Las consecuencias fueron terribles . Todo parece indicar que, en el caso de los fallecidos, estamos en su mayoría –o todos ellos– ante extranjeros”, afirmó Sanz.

Además, cerca de 50 personas fueron alojadas en un centro cultural y varias rutas cerraron sus recorridos . Sanz instó a los residentes a seguir las instrucciones oficiales y evitar riesgos , ya que las autoridades se centraban en salvar vidas.

Los habitantes de varios barrios fueron evacuados ante la emergencia y, en algunos casos, fueron derivados para atención hospitalaria.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, declaró a la emisora Cadena Ser que otras 19 personas iniciales seguían desaparecidas mientras la BBC actualizó que el número ascendió a 23. Se cree que el incendio se inició cuando un cable eléctrico se soltó y cayó sobre una zona de matorral seco, según explicó el alcalde de la localidad cercana de Antas, Pedro Ridao, a la cadena estatal TVE.

“Fue sobre todo el aire que hacía ayer tarde lo que lo propagó. Conforme iba avanzando la tarde, veíamos que el fuego estaba corriendo, estaba devorando cortijos, chalés, coches... Así que ya nos activamos”, explicó Ridao.

Las autoridades habían ordenado a la población que permaneciera en sus hogares. @prateekbajpai07 (X)

Al menos 28 muertos por un incendio en una fábrica de zapatos en China

Un incendio en una fábrica de zapatos dejó al menos 28 muertos en China y desató un enorme operativo de emergencia en Jinjiang, ciudad de la provincia de Fujian. Las llamas se propagaron por un edificio de varios pisos y dejaron a numerosos trabajadores atrapados en su interior.

De acuerdo con el Ministerio de Gestión de Emergencias, el fuego se desató al mediodía en la planta de la firma Huiteng. Para enfrentarlo, se movilizaron 183 rescatistas y 35 vehículos, abocados a sofocar las llamas, socorrer a las víctimas y rastrear el establecimiento en busca de personas que pudieran seguir adentro.

La televisión estatal CCTV difundió imágenes que dieron cuenta de la magnitud del desastre, con una densa columna de humo brotando por las ventanas. En medio de la desesperación, algunos empleados consiguieron trepar hasta el techo para ponerse a salvo del avance del fuego.

El jefe de bomberos Du Zhenzhou relató que ingresar a los sectores comprometidos resultó especialmente arduo por el estado interno de la planta: "A mis hombres les costó llegar a la cima porque las salidas y los rincones estaban bloqueados por pilas de suelas y materiales diversos".