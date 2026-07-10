El arquero marroquí, reconocido hincha del "Millonario", le dedicó unas palabras al “Pulpo” tras confirmarse su salida para regresar a Atlético Nacional de Colombia. Además, volvió a manifestar de jugar en River algún día.

Bono, el arquero de Marruecos, le dedicó un sentido mensaje a Franco Armani y reiteró su deseo de jugar en River

Yassine Bounou , más conocido como Bono, le dedicó un especial mensaje a Franco Armani luego de conocerse que el arquero dejará River para regresar a Atlético Nacional de Medellín .

El arquero de Marruecos habló en la zona mixta tras la derrota de su selección por 2 a 0 ante Francia, por los cuartos de final del Mundial 2026 , y se mostró emocionado al referirse a la trayectoria del “Pulpo” en el club de Núñez. “Te felicito mucho por toda tu trayectoria en River. Sinceramente me emociona mucho hablar de vos porque viví momentos increíbles viéndote atajar en River” , expresó Bono.

El marroquí, reconocido hincha del "Millonario", fue más allá y ubicó a Armani entre los grandes nombres del arco riverplatense: “Seguramente sos de los arqueros más importantes de la historia de River. Te deseo lo mejor en tu próxima etapa”.

La salida de Armani sacudió a los hinchas de River en medio del Mundial, ya que el arquero campeón del mundo con la Selección argentina regresará a Atlético Nacional , club en el que también es ídolo y con el que ganó la Copa Libertadores .

Bono, por su parte, volvió a referirse a su fanatismo por River y a la posibilidad de jugar algún día en el Monumental. “Siento a River como una familia mía. Amo Argentina y le deseo siempre lo mejor” , sostuvo.

De todas maneras, aclaró que su llegada al "Millonario" no depende exclusivamente de su deseo: “Yo tengo contrato con otro club, River tiene dos arqueros que son muy buenos y ya está. Si en algún momento se puede dar, estará bien. Si no, seguiré siendo un hincha más”.

El arquero de Al Hilal ya había reconocido en otras oportunidades que jugar en River es un “sueño pendiente”, aunque también dejó claro que no le gustaría hacerlo cerca del retiro, sino en plenitud y con condiciones para estar a la altura del desafío.

De esta manera, el mensaje de Bono sumó una perlita mundialista a la despedida de uno de los arqueros más importantes de la historia de River.