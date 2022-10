Cronología de Revolución Federal por la que indagan a los 4 detenidos

Esa es parte de la imputación que pesa sobre los cuatro detenidos en la causa en la que se investiga a la agrupación Revolución Federal. Para el fiscal Gerardo Pollicita se pudo corroborar que, a través de la agrupación Revolución Federal, los acusados “incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del PEN — Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros—, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”.

Objetivos de la agrupación: Sosa y Morel decidieron organizar la agrupación con el objetivo prioritario, aunque no único, “de que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes, principalmente de la coalición política Frente De Todos, mediante protestas autoconvocadas, reuniones en vivo mediante la funcionalidad Spaces de Twitter, distribución de folletería física y digital, y la utilización de determinadas frases insignia o lemas tales como “van a correr”, “todos presos, muertos o exiliados”, “no vamos a cantar el himno. Vamos a exigir renuncias”, “al kirchnerismo cárcel o bala”, “no se quieren ir? Los vamos a sacar”, “que se vayan todos”, entre otras, replicadas en distintos medios y redes sociales.

En el dictamen se recuerdan dichos de los acusados en redes sociales dirigidos al Presidente: “Fernández sos un hijo de puta y la gente te lo va a cobrar y si no te lo cobra el pueblo te lo voy a cobrar yo solo porque ya te voy a cruzar, algún día vas a dejar de ser presidente y yo no me voy a olvidar, Alberto ya te voy a cruzar, en algún café, en algún bar, en algún restaurante, te vas a tener que exiliar…”

Revolución Federal, (y todos los imputados) fueron acusados de planificar, coordinar y difundir distintos tipos de mensajes de odio, “escraches”, actos intimidatorios y manifestaciones, llegando a utilizar incluso antorchas en la vía pública arrojadas junto con bombas de estruendo contra la Casa de Gobierno, lo que “se terminó constituyendo, en el actual contexto de crisis económica y financiera, en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidente de la Nación, el pasado 1° de septiembre”. Esa frase liga el intento de magnicidio de Fernando Sabag Montiel con la otra causa que investigaba posibles incitadores al atentado.

“La violencia e intimidación desplegadas, se llevó a cabo no solo de manera digital sino que fue encarnada en la realidad, cumpliendo así el objetivo de la agrupación de ganar la calle, en tanto consideraban que aquella estaba dominada por la izquierda, conformando entonces una cronología de sucesos que, evaluados en su conjunto, demuestran la existencia de un esquema delictivo guiado por un hilo conductor que tuvo como fin principal imponer las propias ideas de la agrupación y combatir las ajenas por medio del temor”, remarca el dictamen que concluyó en los pedidos de detención.

El comienzo: La fiscalía sitúa el comienzo de los actos de Revolución Federal el día 25 de mayo de 2022, en la que realizaron frente al Congreso una así autoproclamada “Marcha de las Antorchas”, “escenificando vívidamente y de manera gráfica en la realidad el símbolo distintivo escogido para identificar a la agrupación: un brazo que sostiene una antorcha encendida y se encuentra representado en múltiples fotografías publicadas en las redes sociales de Revolución Federal”.

Entre las publicaciones difundidas vía Instagram a modo de convocatoria puede apreciarse una del día anterior donde se lee: “Preparados, listos… Mañana!#25M Reventamos la Plaza de Mayo diciendo #Basta a CFK y a Alberto. No se quieren ir? Los vamos a sacar.(…) nos empezamos a concentrar desde las 4 de la tarde en Casa Rosada. Vamos a hacer ruido… y mucho.”, siendo que en los posteos posteriores se ven fotografías de las antorchas con uno de los lemas adoptados por la agrupación para infundir temor: “#VanACorrer”.

Luego la fiscalía repasó momentos clave de la actuación de la agrupación. Protestas frente a la quinta de Olivos cuando se iba a llevar adelante la conferencia de prensa en la que se anunciaría la asunción como Ministra de Batakis. Luego de este suceso, en julio, desde la cuenta de Instagram de la agrupación se realizó una publicación en la que se lee: “#RevolucionFederal con solo 8 personas terminó cancelando la conferencia de prensa del gobierno (…) Este gobierno esta terminado pero nadie se anima a sacarlos. Lo hará el pueblo entonces hasta acá llegaron delincuentes #VanACorrer”.

El día 21 de julio participaron de una protesta frente al Instituto Patria, realizada en términos de “escrache” donde Morel utilizando un megáfono profirió insultos e improperios y arrojó bolsas de basura contra la puerta del edificio, donde se registró también la presencia de Basile y Guerra, entre otras personas no identificadas, y la de Claudio Herz, éste último conocido como el hombre del “megáfono”, procesado en otra causa penal.

El día 3 de agosto participaron de la manifestación realizada en la Casa Rosada y sus inmediaciones el día de la asunción de Massa, oportunidad en que puntualmente Guerra arrojó golpes y patadas al vehículo que trasladaba al funcionario habiendo participado del evento también Morel como Basile.

El día 7 de agosto realizaron un “escrache” en las puertas del canal América por la supuesta censura sufrida por la periodista Viviana Canosa, Otra fecha clave fue la del 25 de agosto en la que compartieron en vivo vía Twitter Spaces la transmisión denominada “Hay que pudrirla?” la que fue conducida por Morel.

En otro momento, se sumó a la reunión un oyente identificado como Franco Castelli, quien le comentó que era de Río Gallegos, Santa Cruz, y que le enviaría fotos de la empresa Austral y de inmuebles vinculados a Lázaro Báez, a su hija y a Máximo Kirchner, a lo que Morel le respondió: “Cómo no los mataste(…)? ¿Cómo mierda te mantenés?