Prime Video reveló el primer adelanto oficial de "Elle", la serie precuela de "Legalmente Rubia" + Seguir en









La serie llega a la plataforma de streaming el 1 de julio. La segunda temporada ya fue confirmada.

Llega a "Elle" a Prime Video.

Antes de la presentación upfront de Amazon en Nueva York el próximo 11 de mayo, Prime Video reveló hoy el primer vistazo exclusivo y el adelanto oficial de Elle, la esperada precuela de Legalmente Rubia.

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Producida por Amazon MGM Studios junto a Hello Sunshine, la serie se estrenará el 1 de julio exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo. Antes del debut de la serie, Prime Video también ha confirmado la segunda temporada de Elle.

De qué trata Elle Elle, en su primera temporada, nos muestra a Elle Woods mucho antes de sentirse como un "pez fuera del agua" en Harvard. La conocemos en 1995, sumergida en las turbulentas aguas de sus estudios de bachillerato, donde se enfrenta a amistades complicadas, romances prohibidos y elecciones de moda un tanto dudosas. A pesar de todo, Elle utiliza a su familia como su guía y fortalece aún más el vínculo con su madre, demostrando que pueden superar cualquier obstáculo que la vida les ponga enfrente siempre que se tengan la una a la otra. Con cada desafío que enfrenta, Elle se acerca más a la versión de Elle Woods que todos conocemos y amamos hoy.

Embed - Elle | Muy pronto en Prime Video Creada por Laura Kittrell (High School, Insecure), Elle cuenta con Kittrell y Caroline Dries como co-showrunners y productoras ejecutivas. Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Amanda Brown y Marc Platt también participan como productores ejecutivos. Jason Moore (Pitch Perfect) dirigió los primeros dos episodios de la primera temporada y también se desempeña como productor ejecutivo. Bryan J. Raber y Asmita Paranjape actúan como productores, mientras que Josie Craven y Jen Regan son productoras supervisoras.

El reparto de la primera temporada incluye a Lexi Minetree como Elle Woods, June Diane Raphael como Eva, la madre de Elle, y Tom Everett Scott como su padre Wyatt, junto a Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz. El elenco recurrente cuenta con la participación de Jessica Belkin, Danielle Chand, Matt Oberg, Chloe Wepper, Logan Shroyer, Sharon Taylor, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet, Lisa Yamada y James Van Der Beek.