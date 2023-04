Delahaye une con talento el folk criollo al francés

Lo del acento que mencionábamos recién es todo un tema para Delahaye, y lo asombroso es que cuando canta en castellano temás famosos de artistas como Atahualpa Yupanqui casi ni se le nota el acento natal de su ciudad, Lille. En cambio cuando habla, tiene un notorio acentro francés. ¿Cual es su secreto? “Ensayar y ensayar hasta lo imposible”, explica la cantante que, por otro lado, trata de que ese acento suene natural para su personalidad franco argentina, y tiene gracia cuando pronuncia con su acento palabras lunfardas. “Salvo cuando canto algo folklórico no intento ocultar mi acento, pero tampoco me interesa ponerlo especialmente en evidencia”, asegura.

La artista asegura que hay más folklore franco-argentino del que se podría sospechar, y por lo que se escucha en “Alma Ch’ti” (disponible en todas las plataformas digitales y también en CD) es algo en lo que viene trabajando junto a los músicos argentinos y latinoamericanos que la acompañan en otros instrumentos, como violín y percusión, sin que la mezcla de tema franceses como “Bostezar y dormir” o “Mon amant de Saint-Jean” con la polca “El pombero” o un notable “Adiós Nonino” solo en la guitarra de Delahaye no suenen nunca forzados o snobs. Ella tiene una explicación razonable para cada tema incluido en el álbum: “La parte de letra francesa de ‘La chacarera del patio ch’ti’ no es una traducción de la de Carabajal, sino algo que me salió de adentro al extrañar los patios de mi casa y de mi barrio en Lille. La historia de ‘Mon Amant de Saint Jean’ un éxito de los años ’40, tiene que ver con lo practico,aunque podría contar alguna historia picante con mi amante. Lo cierto es que es una canción que se escuchaba mucho en mi casa de chica y me acompaño toda la vida, así que cuando llegué acá y empece a tocar con músicos argentinos, como es un vals la usé como punto de contacto entre las dos culturas y funcionaba muy bien, así que era como la introducción a la canción francesa para mis músicos. Y además aparece en “El último subte” de Truffaut que es una película muy linda. Ahora, más allá de esa función que le di, hice tantas versiones con distintos músicos que al final me enamoré en serio de la canción y que quise grabarla en el disco”.

Los tangueros sin duda quedaran asombrados con su versión de “Adiós Nonino” de Piazzolla, impresionante en su guitarra. Delahaye explica que los arreglos son los mismos de Cacho Tirao, pero lo cierto es que es una interpretación original que muestra su personalidad como guitarrista. Su virtuosismo ha logrado que la inviten a todo tipo de festivales y encuentros de guitarra, y eso la llevo el año pasado a Estados Unidos donde empezó a presentar en vivo el material de “Alma Ch’ti” “La vida te lleva por situaciones extrañas, como presentar un disco de folklore franco-argentino en un lugar ajeno al asunto como los Estados Unidos. Toqué en Chicago, en St. Louis y Nueva Orleans y como en realidad era casi siempre en sitios de cultura hispanoamericana me recibieron bastante bien”.

Por ultimo, le pedimos que nos enseñara a pronunciar el término ch’ti “Algunos dicen algo parecido a ‘schit’ pero eso es otra cosa. Es más como un chistido, ‘cht’!”.