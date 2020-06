El deporte también es salud

Priorizar la salud o priorizar la economía es uno de los debates más escuchados por estos días. A quienes transitamos por el mundo de las ciencias sociales nos gusta ir de lo general a lo particular mediante la deducción y, en ese sentido, me gustaría analizar con mayor detenimiento de qué hablamos cuando hablamos de salud ya que no sólo se trata de atención hospitalaria y la medicina tradicional. Como bien dijo el jefe de Gobierno porteño en la conferencia del jueves pasado, también debemos incluir la prevención de enfermedades y la incorporación de hábitos saludables, como la actividad física y la práctica de deportes.