AFA mantuvo importante reunión para definir protocolo para los entrenamientos

Interesantísima charla mantuvimos, esta tarde, más de 80 representantes entre miembros del Comité Ejecutivo, Presidentes, referentes de clubes de todas las categorías y médicos con el Dr.Pedro Cahn y @fundhuesped, vimos pautas para reducir riesgos de contagio en la vuelta a los entrenamientos. ⚽️