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28 de junio 2026 - 01:24

Agónico empate de Austria sobre Argelia y se enfrentarán ante España en los 16avos

Los austríacos lo empataron en la última y tendrán que enfrentarse ante uno de los candidatos a llevarse el certamen mundialista en la siguiente fase.

Empate entre Austria y Argelia por el grupo J.

Empate entre Austria y Argelia por el grupo J.

@oefb1904

Austria y Argelia empataron 3 a 3 de manera agónica y los europeos se medirán en dieciseisavos de final ante España a por un lugar en octavos de final del Mundial 2026.

Los austríacos comenzaron la definición con el pie derecho: a los 28 minutos David Alaba le tiró un pelotazo a Marco Arnautovic para que la controle dentro del área y, con todo el tiempo del mundo, definió con sutileza por debajo del arquero Oussama Benbot y puso el 1 a 0.

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La alegría no duró mucho, porque al final de la primera parte, más precisamente a los 45 minutos, los argelinos empataron el encuentro con una gran jugada individual de Rafik Belghali, quién arrancó desde el lateral derecho y terminó definiendo dentro del área con su pierna izquierda y clavándola al ángulo de Alexander Schlager.

Ya en el segundo tiempo, Austria volvió a ponerse al frente del partido gracias a Marcel Sabitzer, quien definió al ángulo superior izquierdo de Benbot luego de un gran centro atrás de Konrad Laimer. 5 minutos más tarde, volvió a aparecer Argelia gracias a su estrella Ryhad Mahrez.

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