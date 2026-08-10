Omán Artan, el árbitro somalí que fue deportado por EEUU y no pudo dirigir en el Mundial 2026: "Fue un periodo muy duro" + Agregar ámbito en









El nacido en Somalía fue protagonista de uno de los casos de repudio en contra de Donald Trump y Gianni Infantino por negarle entrar al país estadounidense. Ante esto, la FIFA le propuso dirigir la final de la Supercopa Europea.

Omar Artan, el árbitro que fue deportado por Estados Unidos, será el colegiado para uno de los partidos más importantes del calendario de la UEFA. @UEFA

Después de quedarse a las puertas de dirigir su primera Copa del Mundo, Omar Artan, árbitro somalí, se hará cargo de impartir justicia en la final de la Supercopa entre el Paris Saint Germain, campeón de la Champions League, y el Aston Villa, campeón de la Europa League.

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Una de las políticas que Donald Trump implementó en Estados Unidos durante el Mundial 2026 fue la prohibición de ingreso para ciudadanos de 12 países, entre ellos Somalia. La medida le impidió a Artan hacer su debut mundialista. La crítica a Gianni Infantino apuntó a que no intervino para defender al referí y evitar que una decisión política le impidiera participar del torneo. En ese sentido, se cuestionó que el presidente de la FIFA no tuviera potestad —o voluntad— para interceder ante la decisión de Trump, quien durante el certamen se mostró como uno de sus principales aliados.

Infantino y Trump, envueltos en polémicas. La palabra de Artan después del lamentable suceso En entrevista con la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), Artan habló por primera vez de lo que fue esa denegación en su visa para entrar a Estados Unidos. “Fue un periodo muy duro. Mucha gente me comprende, porque cuando uno lleva muchos años trabajando y se supone que debe hacer algo, y luego no puede hacerlo, es muy difícil. Sin embargo, agradezco enormemente el apoyo que recibí en todo el mundo. Estoy muy agradecido”, sentenció.

El árbitro de 34 años se convirtió en el primer somalí en arbitrar una final de la Champions League de la Confederación Africana de Fútbol en 2025 y se ganó la distinción de ser premiado como el mejor en su puesto por la CAF. Ante esto se ganó la confianza de todos y por su buen trabajo fue designado como el mediador impuesto por el ente para el Mundial 2026.

Omar Artan dirigiendo. Artan hará historia el próximo miércoles 12 de agosto a las 16, cuando se convierta en el primer árbitro no europeo en dirigir el partido entre los campeones de los dos títulos más importantes de la UEFA. ”Cuando recibimos esta llamada, fue un momento de gran alegría para mí y mi familia”, celebró. El encuentro se disputará en Salzburgo, Austria, motivo por el cual también lo enorgulleció. “Hay una gran comunidad somalí en Europa y en Austria, y están encantados de que yo arbitre un partido como éste”, aseguró.

El somalí se mantuvo en forma durante este tiempo que no fue el foco principal de la cámaras, arbitrando partidos de liga en Somalía, y también se hizo cargo del partido decisivo por el título de la Premier League de Kuwait a finales de junio. En la final estará asistido por otros dos funcionarios africanos: Liban Abdoulrazack Ahmed, de Yibuti, y Stephen Eleazar Onyango Yiembe, de Kenia.