El inglés que pasó de jugar contra la Selección argentina en el Mundial 2026 a ser acusado por agresión + Agregar ámbito en









Se trata del delantero Ivan Toney, quien fue denunciado por agredir a un hincha en un bar y ya sabe que día se presentará ante la justicia.

Ivan Toney, el jugador inglés que fue denunciado por agresión (a la izquierda). @HQpcrt

Ivan Toney estuvo en el radar de varios equipos europeos tras conseguir 20 goles en la temporada 2022/23 con el Brentford, aunque decidió irse al fútbol de Arabia Saudita para salvarse económicamente. Ahora volvió a ser el centro de atención en el viejo continente tras ser acusado de agresión por un incidente ocurrido en una discoteca de Soho, barrio de Londres, en diciembre del año pasado.

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Según el medio inglés The Sun, el inglés fue arrestado inmediatamente después de un supuesto cabezazo y fue registrado gracias a que un hincha que estaba en el bar lo reconoció antes del accidente y le pidió una foto, por lo que su presencia en el lugar fue confirmada.

Toney en los amistosos previos al Mundial. @HQpcrt Una persona del círculo íntimo de Toney confirmó que fue él la persona que participó en los hechos: “Ivan reconoce la acusación y, aunque está comprensiblemente conmocionado, espera tener la oportunidad de limpiar su nombre ante los tribunales”, sentenció con The Guardian. Lo cierto es que el futbolista fue notificado hace una semana que el próximo 24 de septiembre tendrá que presentarse en el tribunal de magistrados de Westminster.

El delantero que habita la Liga Profesional de Arabia en el Al-Ahli Saudi, fue uno de los 26 convocados por Thomas Tuchel para el Mundial 2026, en donde solo fue tenido en cuenta en dos partidos, y uno de ellos fue el partido por el tercer puesto contra Francia, en el que Inglaterra ganó por 6 a 4.

Toney en el Al-Ahli @HQpcrt Su debut en la Copa del Mundo con los Tres Leones se dio en el partido contra la Selección argentina. El delantero ingresó en el minuto 94 por John Stones, en una decisión de su entrenador de intentar igualar el resultado parcial luego de que Lautaro Martínez hiciera el gol de la victoria y la Albiceleste terminase pasando a la final por 2 a 1.

Ivan Toney y su pelea adentro de la cancha El delantero inglés tuvo un altercado en marzo de este año contra el jugador de la selección mexicana Julián Quiñones y Brendan Rogers, ambos del Al-Qadsiah. Al finalizar el encuentro, en el que su equipo perdió 3 a 2 de manera agónica, fue a buscar a sus rivales y le propagó un empujon a Quiñones. Finalmente, tuvo que intervenir el personal de seguridad para que el altercado no pase a mayores. La pelea entre Toney y Quiñones. Toney fue uno de los jugadores más codiciados de Inglaterra y al mismo tiempo uno de los que explotó a mayor edad, debido a que a sus 25 años solo había disputado dos partidos en la Premier. Aunque todo cambió en las tres temporadas que le siguieron, gracias a sus 67 goles en 128 partidos, lo que le permitió dar un salto en su carrera.