Se robó a la figura del Mundial 2026: un club chileno le sacó el fichaje a un equipo argentino + Agregar ámbito en









Este club de Chile le ganó la pulseada a la institución argentina y se quedó con uno de los futbolistas más destacados de la Copa del Mundo.

Una de las figuras del Mundial 2026 jugará en el país trasandino luego de rechazar una oferta de la Liga Profesional de Fútbol. FIFA

El Mundial 2026 revalorizó a varios jugadores de fútbol. Muchos aprovecharon para cambiar de equipo una vez finalizada su participación en el certamen y tomarse sus merecidas vacaciones. Entre tantos movimientos del mercado de pases, hubo uno que destacó por tener como destino Sudamérica.

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Vozinha, guardameta de Cabo Verde e integrante del once ideal de la FIFA de la Copa del Mundo, se decantó por Colo Colo después de varias idas y vueltas. Pero lo más interesante de esta incorporación es que el futbolista africano estuvo muy cerca de jugar en la liga de Argentina de no ser por la intervención del conjunto chileno.

El arquero fue presentado como nuevo refuerzo de Colo-Colo. Cuenta de X: @ColoColo Un equipo argentino quería al arquero figura del Mundial 2026 El caboverdiano llegó al país trasandino y fue recibido como un auténtico rockstar, con una multitud siguiéndolo desde el aeropuerto hasta su anuncio oficial en el Estadio Monumental de Santiago. Pero lo más curioso salió de boca de su representante, quien confesó que los chilenos lograron arrebatarle el fichaje a una institución del otro lado de la cordillera.

Justamente, su intermediario es Luciano Duthu, un argentino. El representante reveló: "Un equipo de Argentina me había pedido un arquero de experiencia, con presente", pero la operación "no se dio". ¿La razón? "Digamos, Colo Colo avanzó mucho más rápido".

Vozinha tuvo la oportunidad de llegar al fútbol argentino, pero prefirió marcharse a Colo-Colo. Cuenta de X: @ColoColo Esto toma más relevancia cuando se conoce la historia completa: el Cacique había iniciado gestiones por Vozinha, pero después se decantó por Santiago Mele, un guardameta uruguayo con recorrido en la liga de los subcampeones del mundo. Sin embargo, el charrúa eligió retornar a Argentina para sumarse a Independiente y dejó al Albo sin más opción que el hombre de Cabo Verde.

Si bien el DT no lo confirmó, Vozinha podría debutar el domingo 9 de agosto ante Unión La Calera. Cuenta de X: @ColoColo La Vozinhamania: el recibimiento del arquero en Chile Más allá de Mele o de la posibilidad de jugar en Argentina, el destino de Vozinha terminó siendo Colo Colo. Los fanáticos del cuadro chileno no dudaron en brindarle cariño desde el aeropuerto hasta las instalaciones de la institución, donde firmó el contrato que lo unirá hasta fin de año al Cacique. El equipo decidió tirar la casa por la ventana: abrió el Estadio Monumental y preparó shows musicales. El line-up tuvo a DJ Rocka, el grupo de cumbia Garras de Amor, el artista urbano Forest y el cantante de hip hop Juan Sativo. A esto se le sumó un espectáculo de luces y láseres que hizo delirar a las 42 mil personas reunidas para presenciar uno de los fichajes más llamativos del fútbol chileno. El hombre del momento se sacó fotos con la gente y los trofeos ganados por la institución a lo largo de su historia, además de recibir un cálido abrazo en su primera experiencia en Sudamérica.