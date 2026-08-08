Se conoció el balance económico del Mundial 2026 en EEUU: Kansas fue la ciudad más beneficiada

La ciudad vivió un aumento del 7% interanual del gasto con tarjeta. El dato surgió de un análisis bancario en cuanto al consumo de crédito.

Entre las ciudades sede, Kansas City lideró el aumento del gasto con tarjetas, con una subida cercana al 7% interanual.

Se conoció el balance económico de EEU tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Kansas City fue la más beneficiada de acuerdo a datos de compras realizadas sobre el período del evento deportivo. En ese sentido, el torneo impulsó el gasto en las ciudades estadounidenses que albergaron partidos, especialmente en materia gastronómica. Sin embargo, su impacto en el consumo y el crecimiento económico fue más moderado.

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Los restaurantes y bares fueron los sectores que más se beneficiaron. En cambio, BofA no observó un aumento del gasto en hoteles durante el período analizado, posiblemente porque muchos visitantes habían reservado y pagado sus alojamientos antes del inicio del Mundial.

Entre las ciudades sede, Kansas City lideró el aumento del gasto con tarjetas, con una subida cercana al 7% interanual. Bank of America atribuyó este desempeño al menor tamaño de la ciudad, con una población metropolitana de 2,4 millones de habitantes, lo que probablemente hizo que la llegada de visitantes tuviera un impacto proporcionalmente mayor.

Bank of America también destacó que Kansas City fue una de las pocas ciudades anfitrionas que recibió a cuatro selecciones durante el torneo , entre ellas la Argentina e Inglaterra, ambas semifinalistas. Filadelfia, Los Ángeles, Miami y Nueva York/Nueva Jersey también registraron aumentos relevantes en el gasto durante el Mundial.

Nicolás Tagliafico fue el encargado de marcar al joven Lamine Yamal en la final del Mundial 2026. FIFA

Otras ciudades beneficiadas

Algunas ciudades tuvieron una exposición más prolongada al torneo debido a que albergaron partidos de fases avanzadas. Entre ellas se encontraron Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey, que fueron sedes de semifinales, final o partido por el tercer puesto.

Los datos de pequeños negocios de Bank of America también mostraron un aumento de las ventas en establecimientos orientados al consumidor, como hoteles locales, bares y restaurantes, en todas las ciudades sede de EEUU durante junio y julio. El crecimiento fue más fuerte en junio que en julio en la mayoría de las ciudades analizadas.

Kansas City volvió a destacarse por registrar un crecimiento relativamente elevado frente a otras sedes, en línea con el aumento del gasto observado en los datos de tarjetas.