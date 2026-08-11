El "Cholo" Simeone elogió a España tras la final del Mundial 2026 frente a Argentina + Agregar ámbito en









El DT del Atlético de Madrid comparó a las últimas dos selecciones campeonas del mundo y vio similitudes de peso.

El "Cholo" Simeone elogió a España tras la final del Mundial 2026 frente a Argentina Imagen: Diego Simeone - Página Oficial de Instagram

El DT de Atlético de Madrid, Diego Simeone, opinó en una reciente entrevista sobre la Copa del Mundo que se desarrolló en Estados Unidos y reflexionó sobre la victoria de España sobre Argentina. El "Cholo" afirmó que el campeón del Mundial 2026 tiene similitudes de peso con lo visto en Qatar 2022.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“No hay un equipo que defienda mal y consiga ser campeón. España lo demostró en el Mundial: solo encajaron un gol y jugaron un buen fútbol sin ser espectaculares. Si me preguntás qué jugador español brilló durante la competición, no sabría decírtelo. Sobre todo, fueron muy compactos, y para mí, su victoria es un éxito de equipo. Un poco como Argentina en 2022″, fueron las primeras palabras del Cholo en charla con France Football.

Nicolás Tagliafico fue el encargado de marcar al joven Lamine Yamal en la final del Mundial 2026. FIFA Simeone habló de su futuro en Atlético de Madrid El argentino tiene contrato hasta 2027 en una entidad donde el pasado como presente no se entiende sin su figura. Ganar títulos, el siguiente paso para el proyecto: “Cuando llegué en 2011 el Atlético llevaba 18 años sin ganar una Liga. Luego volvimos a ganar en 2021, siete años después. Lo que tiene que conseguir el equipo es reducir todavía más esos intervalos. Estoy convencido de que el club me dará las herramientas para ser competitivo, como siempre me las ha dado”.

“No aspiro al récord de Wenger, Ferguson ni de nadie más; eso no es lo que me motiva. Solo pienso en la energía, la fuerza y la humildad que necesito para estar aquí”, fueron las reflexiones de Simeone en una charla con France Football donde dejó en claro que más que nunca, Atlético de Madrid está obligado a ganar títulos.