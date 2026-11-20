El piloto argentino no tuvo mucha participación en las primeras prácticas del fin de semana, aunque una gran maniobra para evitar que su monoplaza chocara contra las barreras de seguridad hizo que se hable de él en las redes.

Franco Colapinto volvió a ser furor en redes sociales, esta vez, por una gran salvada en el GP de Las Vegas de la Fórmula 1.

Franco Colapinto terminó noveno en la segunda práctica libre del GP de Las Vegas durante la madrugada de este viernes, mientras que en la primera no dio ninguna vuelta cronometrada por culpa de las condiciones climáticas. Aún así, una situación peculiar en la tanda inicial hizo que se hiciera furor en redes sociales .

A menos de 2 minutos para que finalizara la FP1, Alpine decidió que tanto Colapinto como Pierre Gasly salgan con los neumáticos de lluvia para tantear la situación, y en medio del recorrido se encontraron con varios charcos de agua que comprometieron la integridad del A526 .

Aún así, los directores del equipo francés les comunicaron que necesitaban recaudar información para prever la opción de que llueva el domingo, por lo que ambos continuaron en la pista. En la última vuelta de preparación que dio el argentino, el auto se le fue para el costado y lo tuvo que corregir con un volantazo muy preciso . Cerca de ocasionar un siniestro, siguió en pista y volvió a boxes para finalizar la primera tanda del fin de semana.

Además de la sorpresa de los narradores de todos los países que transmitieron la práctica, Colapinto también se llevó los elogios de los fanáticos en las redes sociales. Del “Dios mío, ¡¿Cómo demonios hizo Franco Colapinto para agarrarse de esto?!” , del medio especializado Motorsport, al “¡La muñeca de Colapinto!” que replicaron varios fans.

El pilarense no llega al último Gran Premio de América con el mejor de los antecedentes, aunque las maniobras que estuvo ejecutando en las últimas semanas fueron lo que más pudieron rescatar los hinchas de la categoría sobre él. Sin ir más lejos, en repetidas ocasiones él mismo se mostró fastidioso de no poder sumar puntos y quedarse a las puertas del top 10, siendo que la última vez que estuvo dentro del mismo fue en septiembre, cuando quedó séptimo en el GP de Madrid .

Qué dijo Franco Colapinto después de las prácticas del viernes

A pesar del buen rendimiento en la segunda práctica, Colapinto se quedó con la poca cantidad de vueltas que pudo hacer en las dos primeras sesiones del fin de semana: “No hice nada hoy”, expresó. Y continuó: “Fue un lindo final con un par de vueltas. La pista estuvo muy patinosa, pero mejorando cada vuelta; con ganas de mañana mejorar con la pista un poco más seca y poder dar más vueltas… Hay mucho por entender. Prácticamente no hicimos nada hoy y hay mucho por mejorar”.

Además, también reveló por qué no dieron tantas vueltas: “Fue un día un poco frustrante desde el punto de vista de la conducción porque, como piloto, uno quiere salir a la pista y dar vueltas, pero sabemos que las condiciones no eran representativas del resto del fin de semana. Como el pronóstico para el resto del semana indica que estará seco, realmente no había mucho que aprender ni necesidad de correr riesgos. La pista estaba muy resbaladiza por el agua en la superficie, y no se secaba rápido debido a las bajas temperaturas”, aseguró Colapinto.

Franco Colapinto en Las Vegas. @AlpineF1Team

Por último, el argentino dijo: “Con el poco tiempo de pista en seco, se sentirá casi como un fin de semana de Sprint, con una sola sesión en seco antes de la Clasificación, así que probablemente habrá muchos autos en pista en la tercera sesión de prácticas libres. Ojalá podamos ser rápidos y arrancar con buen pie mañana, y ser competitivos cuando más importe en la Clasificación”, concluyó en diálogo con ESPN.

Cómo sigue el fin de semana para Franco Colapinto

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 3: 21.30

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 01.00

Domingo 22 de noviembre

Carrera: 01.00

Dónde ver el Gran Premio de Las Vegas en vivo

Los fanáticos argentinos podrán seguir la actividad del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 a través de Fox Sports y Disney+ Premium, con la cobertura de las prácticas, la clasificación y la carrera.