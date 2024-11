Ángel Di María mencionó a su posible sucesor en la Selección Argentina

Ángel Di María se mostró optimista con el futuro de la Selección Argentina y, en la entrevista que le brindó a "Clank!", destacó un nombre en particular que lo ilusiona para los próximos años.

"Es difícil compararse con alguien, todos somos muy diferentes. Me gusta muchísimo Facundo Buonanotte, tiene una calidad increíble y poco a poco va a intentando mostrarse. No es fácil entrar en la selección. Es uno de los jugadores que me gusta muchísimo por como juega y le puede dar mucho de acá en adelante a la selección", aseguró 'Fideo'.