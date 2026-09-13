Argentina conquistó su primera medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: "Una satisfacción enorme" + Agregar ámbito en









Romina Imwinkelried consiguió el bronce en los 10 kilómetros de aguas abiertas. La nadadora de San Jerónimo Norte compitió en el lago del Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe, y quedó tercera en una prueba que forma parte del camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Romina Imwinkelried ganó la primera medalla de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Romina Imwinkelried se quedó con la medalla de bronce en los 10 kilómetros de aguas abiertas y le dio a Argentina su primera presea en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La santafesina completó la prueba en 1:57:04,5 y terminó a 6,3 segundos de la brasileña Ana Cunha, ganadora de la competencia.

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La definición tuvo además a otra representante argentina como protagonista. Candela Giordanino finalizó en el cuarto puesto, apenas una décima por detrás de Imwinkelried. La brasileña Eichelberger completó el podio con la medalla de plata.

La competencia se desarrolló en el lago del Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe, ante el público local. Para Imwinkelried, el resultado tuvo un significado especial después de su regreso a la Selección.

“Lo soñé mucho tiempo. Me costó volver a la Selección. Pasaron muchas cosas en el medio, algunas decisiones que me perjudicaron. Siempre seguí trabajando con la cabeza gacha y en silencio. Tuve que hacer un cambio de vida: me mudé a Buenos Aires, cambié de entrenador y cambié toda mi vida para volver a estar en un ODESUR. Por suerte fue acá, con mi gente. Es inexplicable”, expresó entre lágrimas en diálogo con ESPN.

La nadadora de San Jerónimo Norte también destacó el valor de volver a subir al podio en una competencia de este nivel. “Una satisfacción enorme. Muy feliz de poder aportar medallas a mi país. Segunda medalla en mi segundo ODESUR”, afirmó en DSports.

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Santa Fe Turismo Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 El torneo comenzó oficialmente este domingo después de la ceremonia de apertura realizada el sábado. Los Juegos Suramericanos reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con un programa que contempla 43 deportes y 60 disciplinas. La competencia se extenderá hasta el 26 de septiembre y, en más de 30 disciplinas, otorgará resultados clasificatorios para los Juegos Panamericanos Lima 2027. La actividad argentina continuará con distintas competencias durante la jornada. En natación de pileta habrá finales desde las 18, mientras que el vóley de playa, la gimnasia artística, el buceo y la esgrima también tendrán participación nacional. En los deportes colectivos, Las Leonas debutarán este lunes ante Paraguay. Las Panteras comenzarán su participación el martes, mientras que el seleccionado argentino de fútbol tendrá su estreno el jueves frente al conjunto paraguayo.

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