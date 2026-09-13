El diputado Aldo Leiva sufrió un fuerte accidente en la Ruta 11 de Chaco: qué se sabe

El diputado peronista protagonizó un fuerte impacto cerca de Colonia Benítez. Su auto quedó destruido, no hubo heridos.

El diputado nacional Aldo Leiva protagonizó un fuerte accidente de tránsito este sábado sobre la Ruta Nacional 11, en Chaco, cuando el Toyota Camry que conducía chocó contra un camión Scania. El impacto ocurrió a la altura del kilómetro 1019 y, pese a la magnitud del choque, el legislador no sufrió lesiones.

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El siniestro se produjo alrededor de las 18:15, en jurisdicción de Colonia Benítez , localidad ubicada al norte de Resistencia. Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Policía Caminera, personal sanitario y autoridades judiciales para asistir a los involucrados y establecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, Leiva, de 63 años, circulaba en un Toyota Camry cuando se produjo la colisión con un camión Scania conducido por un hombre identificado con las iniciales P. L. B.

Una ambulancia de FEMECHACO llegó minutos después del impacto para atender a los protagonistas. La médica que examinó al diputado constató que no presentaba lesiones y que se encontraba en buen estado de salud.

Las imágenes tomadas en el lugar mostraron a Leiva de pie junto a la ruta mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las pericias correspondientes.

Por disposición del Equipo Fiscal N° 15, ambos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia. Las pruebas dieron 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre en los dos casos, por lo que las autoridades descartaron la presencia de alcohol como factor determinante del choque.

El diputado nacional chocó contra un camión Scania a la altura del kilómetro 1019.

Las causas que provocaron el accidente todavía son materia de investigación. Los peritajes buscan reconstruir la mecánica del impacto y establecer cómo se produjo la colisión entre el automóvil y el vehículo de carga.

El tránsito estuvo parcialmente interrumpido

El choque provocó complicaciones en la circulación sobre la Ruta Nacional 11. El carril descendente quedó parcialmente bloqueado mientras se realizaban las tareas de asistencia, las pericias y el retiro de los vehículos involucrados.

Ante esta situación, personal de la Policía Caminera desplegó un operativo para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de quienes circulaban por la zona.

La circulación permaneció regulada durante varias horas hasta que pudieron completarse las tareas necesarias y la situación comenzó a normalizarse.

Quién es Aldo Leiva

Aldo Adolfo Leiva es una figura reconocida de la política chaqueña. Es excombatiente de la Guerra de Malvinas, exintendente de General José de San Martín y diputado nacional desde 2019.

Nació en General José de San Martín, en el noreste de Chaco, y pertenece a la clase 1963. Cuando comenzó la Guerra de Malvinas fue convocado al servicio militar obligatorio y, con 18 años, fue enviado al Atlántico Sur junto a miles de jóvenes conscriptos argentinos.

Aldo Leiva, diputado nacional por Chaco y excombatiente de Malvinas.

Antes de llegar al Congreso, Leiva desarrolló buena parte de su trayectoria política en su provincia. En diciembre de 2019 asumió como diputado nacional por el Frente de Todos en representación del Chaco.

Durante sus primeros años como legislador se destacó por registrar asistencia perfecta en las sesiones de la Cámara de Diputados, un dato que fue resaltado en distintas oportunidades por dirigentes y medios especializados en la actividad parlamentaria.

En sus redes sociales suele presentarse como “padre de familia, excombatiente de Malvinas, exintendente de General José de San Martín, diputado nacional y militante peronista”.

Uno de sus momentos de mayor exposición a nivel nacional ocurrió el 1 de marzo de 2023, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. En aquella oportunidad, el entonces presidente Alberto Fernández lo mencionó durante su discurso ante la Asamblea Legislativa.

“Quiero brindar un homenaje a otro héroe de Malvinas que es diputado de la Nación”, había expresado Fernández al referirse al legislador chaqueño.