Minería argentina rompe récords: oro, litio y plata lideran exportaciones y la inversión extranjera superó u$s24.800 millones

Las exportaciones mineras alcanzaron u$s4.742 millones en el primer semestre de 2026, máximo histórico para ese período. En paralelo, el stock de inversión extranjera directa también marcó un récord.

La foto del primer semestre muestra entonces una minería con una escala exportadora muy superior a la de los últimos años y con un nivel de capital extranjero también inédito.

La minería argentina atraviesa un nuevo ciclo de expansión , con dos indicadores que muestran la magnitud del proceso: las exportaciones alcanzaron un máximo histórico para un primer semestre y, al mismo tiempo, la inversión extranjera directa (IED) acumulada en el sector llegó a su mayor nivel desde que existen registros comparables.

De acuerdo con un informe elaborado por Nadav Rajzman, de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), y Guido D’Angelo, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) , las exportaciones mineras totalizaron u$s4.742 millones entre enero y junio de 2026 . El monto representa una expansión de casi 75% frente a los u$s2.712 millones del mismo período de 2025 y de 156% respecto de los u$s1.852 millones de 2024 .

El salto también permite dimensionar el cambio respecto del ciclo anterior. El récord previo para un primer semestre se había registrado en 2011 , durante el pico del anterior ciclo de precios de los metales, cuando las exportaciones habían rondado los u$s2.260 millones. El resultado de 2026, en consecuencia, más que duplicó aquel máximo .

"Las exportaciones mineras alcanzaron un récord en la primera mitad del 2026 que representó más del doble del récord previo", señala el informe CAEM-BCR.

La comparación de largo plazo muestra todavía con mayor claridad la transformación. Frente a las estadísticas de hace dos décadas, las ventas externas mineras argentinas se multiplicaron por más de ocho , mientras que durante buena parte de la primera mitad de la década pasada habían permanecido en niveles considerablemente inferiores.

Oro, litio y plata: los minerales que lideran las exportaciones

El récord no responde a un único mineral. La composición de las exportaciones muestra el liderazgo del oro, el fuerte crecimiento del litio y la permanencia de la plata entre los principales productos mineros que genera divisas para el país.

El oro continúa siendo el principal mineral exportado y representó alrededor del 61% del total durante el primer semestre de 2026. Su desempeño se explica fundamentalmente por los elevados precios internacionales, ya que las perspectivas productivas para este año, al igual que para la plata, apuntan a una menor producción y a un escenario de mayores costos.

En otras palabras, el incremento de las ventas externas de estos dos metales preciosos no está explicado principalmente por un aumento de los volúmenes producidos, sino por el contexto favorable de precios internacionales.

La plata, por su parte, mantiene su lugar como tercer mineral más importante dentro de las exportaciones mineras argentinas durante el período.

Pero el cambio estructural más significativo aparece en el litio. El mineral se consolidó en el primer semestre de 2026 como el segundo producto minero más relevante en las exportaciones argentinas, una posición que mantiene por encima de la plata desde 2023. El litio representa actualmente cerca de una cuarta parte de las exportaciones mineras totales.

El dato adquiere relevancia cuando se observa la evolución de la última década. Hace diez años, el litio representaba menos del 5% de las exportaciones mineras argentinas. Dos décadas atrás, su participación era inferior al 3%.

La puesta en marcha y ampliación de operaciones productivas en el país explica buena parte de este crecimiento. Según los relevamientos de la Secretaría de Minería citados en el informe, las cantidades exportadas del complejo litio aumentaron más de 68% durante el primer semestre frente al mismo período de 2025.

Así, el mapa exportador de la minería argentina empieza a mostrar una estructura diferente a la de los ciclos anteriores. El oro conserva el liderazgo, pero el litio ya ocupa un lugar central y se consolida como uno de los principales motores de crecimiento de la actividad.

La inversión extranjera también alcanzó un máximo histórico

El otro dato central del informe aparece en la inversión. Mientras las exportaciones alcanzaron su máximo histórico para un primer semestre, el stock de inversión extranjera directa en la minería llegó a u$s24.849 millones en marzo de 2026, de acuerdo con información del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El monto supera los u$s22.049 millones registrados en el trimestre inmediato anterior y constituye el máximo nivel de IED acumulada que registra el sector.

El concepto de stock resulta particularmente relevante para analizar una actividad como la minería. A diferencia de los flujos, que muestran cuánto capital ingresa o sale en un determinado período, el stock refleja el valor acumulado de las inversiones extranjeras que permanecen colocadas en el sector.

Incluye aportes de capital de las casas matrices, utilidades que son reinvertidas en el país y financiamiento que reciben las filiales locales de sus grupos empresariales. Se trata, en buena medida, de recursos vinculados con activos de largo plazo, como minas, maquinaria, plantas industriales y campamentos.

La evolución de los últimos años muestra la magnitud del cambio. En marzo de 2024, el stock de IED minera era de u$s12.402 millones. Dos años después, prácticamente se duplicó.

La comparación con 2019 resulta todavía más significativa. En septiembre de ese año, el stock alcanzaba u$s8.361 millones, por lo que en menos de siete años la inversión extranjera acumulada en la minería argentina casi se triplicó.

El primer dato de la serie desagregada, correspondiente a comienzos de 2017, ubicaba el stock en torno de los u$s6.000 millones.

Dónde se concentra la inversión minera

La apertura por actividad permite observar hacia dónde se dirigieron esos capitales. El segmento de explotación de minas y canteras pasó de superar apenas los u$s1.000 millones en 2017 a más de u$s13.000 millones en el último dato disponible, convirtiéndose en el principal componente del stock de IED minera.

A este bloque se suman la extracción de minerales metalíferos y los servicios de apoyo para la minería, que también registraron expansiones significativas en los últimos tres años. Pero el dato que marca un punto de inflexión aparece al analizar los flujos de inversión.

Durante el primer trimestre de 2026 ingresaron u$s2.799 millones netos de inversión extranjera directa al sector minero, el registro trimestral más elevado de toda la serie del BCRA. Ese resultado superó en 36% al récord anterior, correspondiente al segundo trimestre de 2024, cuando habían ingresado u$s2.055 millones.

La diferencia respecto de los años previos es significativa. Entre 2017 y 2021, los flujos trimestrales de IED minera rara vez superaron los u$s500 millones y en varios períodos llegaron a ser negativos.

El patrón comenzó a cambiar a partir de 2023, cuando los ingresos empezaron a superar con mayor frecuencia ese nivel. Desde 2024, en tanto, la mayoría de los trimestres se ubicó por encima de los u$s1.000 millones, aun cuando se registraron algunos períodos puntuales con signo negativo.

Para los autores del informe, la continuidad de estos flujos durante los últimos dos años es precisamente lo que permite explicar la fuerte expansión del stock acumulado y, con el tiempo propio de los proyectos mineros, el crecimiento que comienza a observarse en las exportaciones.

Dos récords que muestran un mismo proceso

El dato más significativo del período es, justamente, la coincidencia de ambos máximos: récord de exportaciones y récord de inversión extranjera.

Tal como sostuvieron Rajzman y D'Angelo, la minería tiene tiempos de maduración mucho más largos que otras actividades productivas. Entre una decisión de inversión y el momento en que una nueva operación comienza a generar producción y exportaciones pueden transcurrir varios años.

Por eso, la combinación de los indicadores no necesariamente refleja el mismo momento del ciclo de cada proyecto. El récord exportador del primer semestre de 2026 recoge principalmente la maduración de inversiones realizadas durante años anteriores, en un escenario de precios internacionales favorables.

Al mismo tiempo, el récord de ingreso de capitales registrado durante el primer trimestre muestra el compromiso de nuevos inversores con la expansión futura de la producción minera argentina.

El informe CAEM-BCR resume este fenómeno al señalar que "se están capturando dos etapas distintas de un mismo proceso: la maduración de las inversiones en un contexto alcista de precios y el compromiso de nuevos capitales para apuntalar la producción de los próximos años, con especial énfasis en litio y cobre".

El cobre aparece así como uno de los grandes protagonistas de la próxima etapa. De hecho, el metal rojo tocó la semana pasada un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres (LME), impulsado por la expectativa de escasez de oferta fuera de Estados Unidos y por la depreciación del dólar. El contrato de referencia llegó a u$s14.533 por tonelada métrica, por encima del récord anterior de u$s14.527,50 registrado en enero.

Mientras el oro mantiene el liderazgo actual de las exportaciones y el litio ya ocupa el segundo lugar, las inversiones asociadas al desarrollo de nuevos proyectos cupríferos apuntan a ampliar el peso de este mineral en la matriz exportadora argentina.

La minería ya explica casi el 10% de las exportaciones

El impacto del nuevo ciclo ya puede observarse en la balanza comercial. Durante la primera mitad de 2026, la minería explicó casi el 10% de las exportaciones argentinas, de acuerdo con las estimaciones elaboradas por CAEM y la BCR. Se trata también de un récord histórico de participación.

El resultado refleja una transformación que combina tres factores: el desempeño de operaciones existentes, el crecimiento de la producción y las exportaciones de litio y el ingreso de nuevas inversiones destinadas a ampliar la capacidad productiva del sector.

La foto del primer semestre muestra entonces una minería con una escala exportadora muy superior a la de los últimos años y con un nivel de capital extranjero también inédito.

El desafío hacia adelante será transformar ese volumen de inversión en más producción, nuevos proyectos y mayores exportaciones, en una actividad que, por su propia naturaleza, requiere capital intensivo, largos períodos de maduración y continuidad en el tiempo.

Por ahora, los números del primer semestre de 2026 muestran un cambio de escala: u$s4.742 millones de exportaciones mineras en seis meses, un stock de IED de u$s24.849 millones y un nuevo liderazgo del litio junto al tradicional peso del oro y la plata.